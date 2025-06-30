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Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО
Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО - 30.06.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО
Катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:25+0300
2025-06-30T10:25+0300
политика
киргизия
сергей лавров
нато
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - ПРАЙМ. Катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного – ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ. Как напомнил Лавров, Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не "выдуманными из пальца угрозами", как это делают в НАТО.
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киргизия, сергей лавров, нато, мид рф
Политика, КИРГИЗИЯ, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
10:25 30.06.2025
 
Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО

Лавров: увеличение военного бюджета НАТО приведет к краху организации

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - ПРАЙМ. Катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного – ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ.
Как напомнил Лавров, Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не "выдуманными из пальца угрозами", как это делают в НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
"Величайший парадокс": на Западе раскрыли, как НАТО помогла России
08:19
 
ПолитикаКИРГИЗИЯСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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