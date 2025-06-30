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Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО

Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО - 30.06.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о последствиях увеличения военного бюджета НАТО

Катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T10:25+0300

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2025-06-30T10:25+0300

политика

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 30 июн - ПРАЙМ. Катастрофическое увеличение военного бюджета стран НАТО приведет к краху этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение (военного – ред.) бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", - сказал он на пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ. Как напомнил Лавров, Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не "выдуманными из пальца угрозами", как это делают в НАТО.

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киргизия, сергей лавров, нато, мид рф