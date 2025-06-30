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Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР
Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР - 30.06.2025, ПРАЙМ
Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T22:00+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена. "Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, 100%", - сказал Пасечник в эфире "Первого канала".
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общество , москва, лнр
Спецоперация на Украине, Общество , МОСКВА, ЛНР
22:00 30.06.2025
 
Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: вся территория республики полностью освобождена

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена.
"Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, 100%", - сказал Пасечник в эфире "Первого канала".
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