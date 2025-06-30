https://1prime.ru/20250630/lnr-859042234.html

Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР

Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР - 30.06.2025, ПРАЙМ

Пасечник сообщил об освобождении всей территории ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T22:00+0300

2025-06-30T22:00+0300

2025-06-30T22:00+0300

спецоперация на украине

общество

москва

лнр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852612848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83ce7e4f71353cc52567619c5eef5df5.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория Луганской Народной Республики полностью освобождена. "Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, 100%", - сказал Пасечник в эфире "Первого канала".

https://1prime.ru/20250630/putin-859036086.html

москва

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, лнр