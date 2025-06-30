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ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины - 30.06.2025, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины
ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины - 30.06.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины
Оперативно-тактическая авиация и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:41+0300
2025-06-30T12:41+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, общество , украина, москва
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, МОСКВА
12:41 30.06.2025
 
ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины

Минобороны: ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Орлан-30"
БПЛА Орлан-30 - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоУКРАИНАМОСКВА
 
 
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