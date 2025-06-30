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ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины
ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины - 30.06.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины
Оперативно-тактическая авиация и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T12:41+0300
2025-06-30T12:41+0300
2025-06-30T12:41+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, МОСКВА
ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины
Минобороны: ВС России нанесли удары по нефтеналивному терминалу ВМС Украины
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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