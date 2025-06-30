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Нефть дешевеет на фоне неопределенности вокруг мирового спроса

Нефть дешевеет на фоне неопределенности вокруг мирового спроса - 30.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне неопределенности вокруг мирового спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне улучшенных прогнозов по предложению и неопределенности вокруг роста спроса на рынке "черного... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T08:20+0300

2025-06-30T08:20+0300

2025-06-30T08:20+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на фоне улучшенных прогнозов по предложению и неопределенности вокруг роста спроса на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,25%, до 66,63 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 65,22 доллара. Участники рынка продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. Как передает агентство Рейтер, в пятницу восемь стран ОПЕК+, у которых есть добровольные (дополнительные к существующим квотам) ограничения на добычу нефти, объявили о намерениях рассмотреть на заседании 6 июля возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. При этом, по мнению экспертов, опасения вокруг замедления мирового спроса на нефть, особенно со стороны Китая, сохраняются и могут сдерживать цены на сырье. Так, по данным Рейтера, производственная активность в Поднебесной сократилась в июне третий месяц подряд на фоне неопределенности, наблюдаемой вокруг введенных администрацией США импортных пошлин. "Неопределенность в отношении глобального роста (спроса - ред.) продолжает сдерживать цены", - приводит агентство мнение аналитика Phillip Nov Приянки Сачдевой (Priyanka Sachdeva).

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нефть, рынок, китай, сша, опек