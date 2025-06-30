Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет в ожидании решения ОПЕК+ по добыче - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250630/neft--859028465.html
Нефть дешевеет в ожидании решения ОПЕК+ по добыче
Нефть дешевеет в ожидании решения ОПЕК+ по добыче - 30.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в ожидании решения ОПЕК+ по добыче
Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются на фоне ожидания трейдерами решения восьмерки стран ОПЕК+ по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов и... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T14:38+0300
2025-06-30T14:39+0300
энергетика
нефть
рынок
саудовская аравия
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_47af5351b098af85da19d88d3486a52f.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются на фоне ожидания трейдерами решения восьмерки стран ОПЕК+ по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.26 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,19%, до 66,67 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 65,26 доллара. "Траектория экспорта иранской нефти и ее влияние на фьючерсы на нефть марки Brent, вероятно, отойдут на второй план в ближайшие дни, когда рынки вновь сосредоточатся на решении ОПЕК+ о поставках", - цитирует агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). По мнению эксперта, ОПЕК+, вероятно, согласен с тем, что более низкая стоимость нефти предотвратит дальнейшую эрозию доли рынка. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август. Согласно сообщению агентства, восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после того, как перемирие между Ираном и Израилем свело на нет связанный с конфликтом рост нефтяных цен. Ралли стоимости нефти было связано с опасениями по поводу судоходства по Ормузскому проливу, что могло создать риски для предложения нефти и сжиженного природного газа. Котировки нефти при этом готовятся завершить полугодие и второй квартал в минусе. Так, стоимость Brent за второй квартал и за первое полугодие уже снизилась в пределах 11%, WTI - как минимум на 8%, хотя с начала июня котировки показали рост.
https://1prime.ru/20250630/neft--859011351.html
саудовская аравия
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_099a87fe441f0e71b13a524b007a2628.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
14:38 30.06.2025 (обновлено: 14:39 30.06.2025)
 
Нефть дешевеет в ожидании решения ОПЕК+ по добыче

Цены на нефть снижаются в ожидании решения ОПЕК+ по добыче нефти

нефтекачалки
нефтекачалки
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются на фоне ожидания трейдерами решения восьмерки стран ОПЕК+ по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.26 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,19%, до 66,67 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 65,26 доллара.
"Траектория экспорта иранской нефти и ее влияние на фьючерсы на нефть марки Brent, вероятно, отойдут на второй план в ближайшие дни, когда рынки вновь сосредоточатся на решении ОПЕК+ о поставках", - цитирует агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
По мнению эксперта, ОПЕК+, вероятно, согласен с тем, что более низкая стоимость нефти предотвратит дальнейшую эрозию доли рынка.
Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август. Согласно сообщению агентства, восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе.
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после того, как перемирие между Ираном и Израилем свело на нет связанный с конфликтом рост нефтяных цен. Ралли стоимости нефти было связано с опасениями по поводу судоходства по Ормузскому проливу, что могло создать риски для предложения нефти и сжиженного природного газа.
Котировки нефти при этом готовятся завершить полугодие и второй квартал в минусе. Так, стоимость Brent за второй квартал и за первое полугодие уже снизилась в пределах 11%, WTI - как минимум на 8%, хотя с начала июня котировки показали рост.
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Нефть дешевеет на фоне неопределенности вокруг мирового спроса
08:20
 
ЭнергетикаНефтьРынокСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала