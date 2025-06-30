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Нефть дешевеет в ожидании решения ОПЕК+ по добыче

Нефть дешевеет в ожидании решения ОПЕК+ по добыче - 30.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в ожидании решения ОПЕК+ по добыче

Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются на фоне ожидания трейдерами решения восьмерки стран ОПЕК+ по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов и... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T14:38+0300

2025-06-30T14:38+0300

2025-06-30T14:39+0300

энергетика

нефть

рынок

саудовская аравия

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опек

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются на фоне ожидания трейдерами решения восьмерки стран ОПЕК+ по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.26 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,19%, до 66,67 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 65,26 доллара. "Траектория экспорта иранской нефти и ее влияние на фьючерсы на нефть марки Brent, вероятно, отойдут на второй план в ближайшие дни, когда рынки вновь сосредоточатся на решении ОПЕК+ о поставках", - цитирует агентство Блумберг аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). По мнению эксперта, ОПЕК+, вероятно, согласен с тем, что более низкая стоимость нефти предотвратит дальнейшую эрозию доли рынка. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), планируют 6 июля обсудить объем добычи нефти на август. Согласно сообщению агентства, восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после того, как перемирие между Ираном и Израилем свело на нет связанный с конфликтом рост нефтяных цен. Ралли стоимости нефти было связано с опасениями по поводу судоходства по Ормузскому проливу, что могло создать риски для предложения нефти и сжиженного природного газа. Котировки нефти при этом готовятся завершить полугодие и второй квартал в минусе. Так, стоимость Brent за второй квартал и за первое полугодие уже снизилась в пределах 11%, WTI - как минимум на 8%, хотя с начала июня котировки показали рост.

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нефть, рынок, саудовская аравия, ирак, опек