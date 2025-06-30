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Польский Orlen завершил последний контракт на поставку российской нефти
Польский Orlen завершил последний контракт на поставку российской нефти - 30.06.2025, ПРАЙМ
Польский Orlen завершил последний контракт на поставку российской нефти
Польский энергетический концерн Orlen сообщил о завершении последнего контракта на поставку российской нефти на его НПЗ в Чехии. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:12+0300
2025-06-30T15:12+0300
2025-06-30T15:12+0300
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ВАРШАВА, 30 июн – ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen сообщил о завершении последнего контракта на поставку российской нефти на его НПЗ в Чехии. "Группа Orlen последовательно повышает энергетическую безопасность Польши и региона. Все нефтеперерабатывающие заводы концерна с марта 2025 года снабжаются нефтью, поступающей из-за пределов России", - говорится в сообщении. Уточняется, что в конце июня закончился последний контракт на поставку российской нефти, которую получал принадлежащий Orlen НПЗ в Чехии. "В конце июня компания завершила последний контракт на поставку сырья с востока. Это означает, что Orlen и весь регион не будут связаны с российскими субъектами какими-либо контрактами на поставку нефти", - добавляется в сообщении. "Мы завершили последний исторический контракт на поставку нефти из России в Чехию. Это означает, что с 1 июля 2025 года группа Orlen, и благодаря этому весь регион будет независим от российской нефти. Мы закрыли эту главу", - цитирует пресс-служба компании председателя правления концерна Иренеуша Фонфару. Он отметил, что в настоящее время на НПЗ Orlen перерабатывается сырье, поступающее с Ближнего Востока и Персидского залива, Северного моря, Африки и Америки. Контракт с "Роснефтью", закончившийся 30 июня 2025 года, стал последним, который связывал Orlen с российскими поставщиками нефти. Ранее были завершены другие контракты на поставки из России в Польшу по трубопроводу "Дружба". Компания Orlen также отказалась от импорта российского сырья морским путем. Глава минпромторга Чехии Лукаш Влчек 4 марта заявлял, что поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" прекратились из-за неуплаты долгов между Orlen Unipetrol и российскими поставщиками. В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что выплаты остановились из-за проблем, возникших в связи с санкциями США против России. Как сообщала тогда Orlen Unipetrol, из-за прекращения с 4 марта поставок по "Дружбе" компания в соответствии с решением кабмина Чехии начала качать нефть из госрезервов.
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Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ЧЕХИЯ, ПОЛЬША, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Orlen, НПЗ, Роснефть
Польский Orlen завершил последний контракт на поставку российской нефти
Польский концерн Orlen завершил последний контракт на поставку нефти из России в Чехию
ВАРШАВА, 30 июн – ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen сообщил о завершении последнего контракта на поставку российской нефти на его НПЗ в Чехии.
"Группа Orlen последовательно повышает энергетическую безопасность Польши и региона. Все нефтеперерабатывающие заводы концерна с марта 2025 года снабжаются нефтью, поступающей из-за пределов России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в конце июня закончился последний контракт на поставку российской нефти, которую получал принадлежащий Orlen НПЗ в Чехии. "В конце июня компания завершила последний контракт на поставку сырья с востока. Это означает, что Orlen и весь регион не будут связаны с российскими субъектами какими-либо контрактами на поставку нефти", - добавляется в сообщении.
"Мы завершили последний исторический контракт на поставку нефти из России в Чехию. Это означает, что с 1 июля 2025 года группа Orlen, и благодаря этому весь регион будет независим от российской нефти. Мы закрыли эту главу", - цитирует пресс-служба компании председателя правления концерна Иренеуша Фонфару. Он отметил, что в настоящее время на НПЗ Orlen перерабатывается сырье, поступающее с Ближнего Востока и Персидского залива, Северного моря, Африки и Америки.
Контракт с "Роснефтью", закончившийся 30 июня 2025 года, стал последним, который связывал Orlen с российскими поставщиками нефти. Ранее были завершены другие контракты на поставки из России в Польшу по трубопроводу "Дружба". Компания Orlen также отказалась от импорта российского сырья морским путем.
Глава минпромторга Чехии Лукаш Влчек 4 марта заявлял, что поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба" прекратились из-за неуплаты долгов между Orlen Unipetrol и российскими поставщиками. В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что выплаты остановились из-за проблем, возникших в связи с санкциями США против России. Как сообщала тогда Orlen Unipetrol, из-за прекращения с 4 марта поставок по "Дружбе" компания в соответствии с решением кабмина Чехии начала качать нефть из госрезервов.
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