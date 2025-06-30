Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть ускорили снижение - 30.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250630/neft-859039023.html
Мировые цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть ускорили снижение - 30.06.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение, свидетельствуют данные торгов. | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T17:59+0300
2025-06-30T17:59+0300
энергетика
нефть
москва
азия
сша
ук альфа-капитал
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_489236f48806a514da2251c1736ada14.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,55%, до 66,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 64,88 доллара. Днем нефть дешевела на 0,2-0,4%. "Фокус внимания обращен на запасы сырья, спрос в Азии, ближневосточный фактор и траекторию доллара США. Локальное перемирие на Ближнем Востоке позволяет исключить избыточную премию за риск на рынке, но очаги волнений все еще присутствуют", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Трейдеры также находятся в ожидании намеченной на воскресенье встречи восьми стран ОПЕК+, у которых есть добровольные ограничения добычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. По словам аналитика, это явный фактор давления на нефтяные цены. До оглашения решений альянса цены на нефть будут оставаться в диапазоне 64-66 долларов за баррель, добавил Зевакин.
https://1prime.ru/20250630/neft-859031786.html
москва
азия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_ee44dca9fe428447fc29b0aed3721fd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, москва, азия, сша, ук альфа-капитал, опек
Энергетика, Нефть, МОСКВА, АЗИЯ, США, УК Альфа-Капитал, ОПЕК
17:59 30.06.2025
 
Мировые цены на нефть ускорили снижение

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель

© Сергей Захаров%Нефть, бурение
%Нефть, бурение
© Сергей Захаров
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,55%, до 66,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 64,88 доллара. Днем нефть дешевела на 0,2-0,4%.
"Фокус внимания обращен на запасы сырья, спрос в Азии, ближневосточный фактор и траекторию доллара США. Локальное перемирие на Ближнем Востоке позволяет исключить избыточную премию за риск на рынке, но очаги волнений все еще присутствуют", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
Трейдеры также находятся в ожидании намеченной на воскресенье встречи восьми стран ОПЕК+, у которых есть добровольные ограничения добычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе.
По словам аналитика, это явный фактор давления на нефтяные цены. До оглашения решений альянса цены на нефть будут оставаться в диапазоне 64-66 долларов за баррель, добавил Зевакин.
нефть - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Польский Orlen завершил последний контракт на поставку российской нефти
15:12
 
ЭнергетикаНефтьМОСКВААЗИЯСШАУК Альфа-КапиталОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала