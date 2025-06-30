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Мировые цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть ускорили снижение - 30.06.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение, свидетельствуют данные торгов. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T17:59+0300

2025-06-30T17:59+0300

2025-06-30T17:59+0300

энергетика

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером усилили снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,55%, до 66,43 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,98%, до 64,88 доллара. Днем нефть дешевела на 0,2-0,4%. "Фокус внимания обращен на запасы сырья, спрос в Азии, ближневосточный фактор и траекторию доллара США. Локальное перемирие на Ближнем Востоке позволяет исключить избыточную премию за риск на рынке, но очаги волнений все еще присутствуют", - сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Трейдеры также находятся в ожидании намеченной на воскресенье встречи восьми стран ОПЕК+, у которых есть добровольные ограничения добычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что восьмерка "добровольцев" намерена рассмотреть возможность еще одного увеличения добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в августе. По словам аналитика, это явный фактор давления на нефтяные цены. До оглашения решений альянса цены на нефть будут оставаться в диапазоне 64-66 долларов за баррель, добавил Зевакин.

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