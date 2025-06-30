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Польша приобрела ракеты для корейских истребителей FA-50
Польша приобрела ракеты для корейских истребителей FA-50 - 30.06.2025, ПРАЙМ
Польша приобрела ракеты для корейских истребителей FA-50
Польша приобрела ракеты для закупленных ранее южнокорейских истребителей FA-50, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:07+0300
2025-06-30T15:07+0300
2025-06-30T15:07+0300
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ВАРШАВА, 30 июн – ПРАЙМ. Польша приобрела ракеты для закупленных ранее южнокорейских истребителей FA-50, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Мы заключили два контракта на лизинг ракет воздух-воздух, подписанные с корейской и американской сторонами", - сказал министр. Он пояснил, что Польша приобрела ракеты AIM-9L для самолетов FA-50. Косиняк-Камыш отметил, что контракт на закупку самолетов был подписан предыдущим правительством Матеуша Моравецкого, по этому контракту самолеты были поставлены без вооружения и не были готовы ни для обучения, ни для дежурства в воздушном пространстве, ни для охраны воздушных границ. "FA-50 был беззубым", - добавил глава польского минобороны.
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польша, матеуш моравецкий
Вооружения, ПОЛЬША, Матеуш Моравецкий
Польша приобрела ракеты для корейских истребителей FA-50
Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша приобрела ракеты для истребителей FA-50
ВАРШАВА, 30 июн – ПРАЙМ. Польша приобрела ракеты для закупленных ранее южнокорейских истребителей FA-50, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы заключили два контракта на лизинг ракет воздух-воздух, подписанные с корейской и американской сторонами", - сказал министр. Он пояснил, что Польша приобрела ракеты AIM-9L для самолетов FA-50.
Косиняк-Камыш отметил, что контракт на закупку самолетов был подписан предыдущим правительством Матеуша Моравецкого, по этому контракту самолеты были поставлены без вооружения и не были готовы ни для обучения, ни для дежурства в воздушном пространстве, ни для охраны воздушных границ. "FA-50 был беззубым", - добавил глава польского минобороны.
Польша намерена нарастить производство крупнокалиберных снарядов