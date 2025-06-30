https://1prime.ru/20250630/polsha-859031379.html

Польша приобрела ракеты для корейских истребителей FA-50

Польша приобрела ракеты для корейских истребителей FA-50 - 30.06.2025, ПРАЙМ

Польша приобрела ракеты для корейских истребителей FA-50

Польша приобрела ракеты для закупленных ранее южнокорейских истребителей FA-50, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T15:07+0300

2025-06-30T15:07+0300

2025-06-30T15:07+0300

вооружения

польша

матеуш моравецкий

https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg

ВАРШАВА, 30 июн – ПРАЙМ. Польша приобрела ракеты для закупленных ранее южнокорейских истребителей FA-50, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Мы заключили два контракта на лизинг ракет воздух-воздух, подписанные с корейской и американской сторонами", - сказал министр. Он пояснил, что Польша приобрела ракеты AIM-9L для самолетов FA-50. Косиняк-Камыш отметил, что контракт на закупку самолетов был подписан предыдущим правительством Матеуша Моравецкого, по этому контракту самолеты были поставлены без вооружения и не были готовы ни для обучения, ни для дежурства в воздушном пространстве, ни для охраны воздушных границ. "FA-50 был беззубым", - добавил глава польского минобороны.

https://1prime.ru/20250630/ft-859022234.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, матеуш моравецкий