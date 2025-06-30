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ВС России приближаются к Константиновке, сообщил Пушилин

ВС России приближаются к Константиновке, сообщил Пушилин - 30.06.2025, ПРАЙМ

ВС России приближаются к Константиновке, сообщил Пушилин

Российские военные на константиновском направлении приближаются непосредственно к Константиновке, город является важным логистическим пунктом ВСУ, сообщил глава | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T09:46+0300

2025-06-30T09:46+0300

2025-06-30T09:46+0300

спецоперация на украине

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денис пушилин

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Российские военные на константиновском направлении приближаются непосредственно к Константиновке, город является важным логистическим пунктом ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "На константиновском направление мы видим, что также наши подразделения продвигаются. Скажем так, линия освобождения приближается к самому населенному пункту Константиновка, который является одним из ключевых в плане обеспечения, в плане того, что через этот населенный пункт происходит вся логистика в двух направлениях уже для Краматорско-Славянской группировки, которая находится в данных населенных пунктах. Я говорю про противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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