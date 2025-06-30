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"Циан" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

"Циан" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ

"Циан" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Годовое собрание акционеров "Циана", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, решило не выплачивать... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T10:59+0300

2025-06-30T10:59+0300

2025-06-30T10:59+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Циана", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, решило не выплачивать дивиденды за 2024 год. "Решение о распределении чистой прибыли МКПАО "Циан" за 2024 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении о результатах собрания акционеров. Ранее совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год в связи с продолжающейся реструктуризацией группы. В апреле акционеры кипрской Cian PLC (дочерней компании МКПАО "Циан", бывшей холдинговой компании группы) приняли решение о ее редомициляции в Россию. Как сообщалось, получение соответствующего свидетельства от регистратора компаний Кипра может занять не менее шести месяцев. При этом после завершения редомициляции Cian PLC менеджмент компании намерен вынести на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, что может произойти до конца текущего года. Его размер, по предварительным оценкам, может превысить 100 рублей на акцию, отмечалось в сообщении компании. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляцию в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области.

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