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"Циан" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ
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"Циан" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год
"Циан" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год - 30.06.2025, ПРАЙМ
"Циан" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год
Годовое собрание акционеров "Циана", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, решило не выплачивать... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T10:59+0300
2025-06-30T10:59+0300
экономика
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Циана", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, решило не выплачивать дивиденды за 2024 год. "Решение о распределении чистой прибыли МКПАО "Циан" за 2024 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении о результатах собрания акционеров. Ранее совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год в связи с продолжающейся реструктуризацией группы. В апреле акционеры кипрской Cian PLC (дочерней компании МКПАО "Циан", бывшей холдинговой компании группы) приняли решение о ее редомициляции в Россию. Как сообщалось, получение соответствующего свидетельства от регистратора компаний Кипра может занять не менее шести месяцев. При этом после завершения редомициляции Cian PLC менеджмент компании намерен вынести на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, что может произойти до конца текущего года. Его размер, по предварительным оценкам, может превысить 100 рублей на акцию, отмечалось в сообщении компании. "Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляцию в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области.
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акции, москва, кипр, циан
Экономика, Акции, МОСКВА, КИПР, ЦИАН
10:59 30.06.2025
 
"Циан" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционеры "Циана" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

© Фото : ЦИАНЦИАН
ЦИАН - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© Фото : ЦИАН
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров "Циана", которому принадлежит одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости, решило не выплачивать дивиденды за 2024 год.
"Решение о распределении чистой прибыли МКПАО "Циан" за 2024 год не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении о результатах собрания акционеров.
Ранее совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год в связи с продолжающейся реструктуризацией группы. В апреле акционеры кипрской Cian PLC (дочерней компании МКПАО "Циан", бывшей холдинговой компании группы) приняли решение о ее редомициляции в Россию. Как сообщалось, получение соответствующего свидетельства от регистратора компаний Кипра может занять не менее шести месяцев.
При этом после завершения редомициляции Cian PLC менеджмент компании намерен вынести на рассмотрение вопрос о выплате специального дивиденда, что может произойти до конца текущего года. Его размер, по предварительным оценкам, может превысить 100 рублей на акцию, отмечалось в сообщении компании.
"Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Прошлой осенью контролирующая сервис через Cian PLC компания Cian Technology Ltd провела редомициляцию в Россию, зарегистрировавшись под названием МКАО "Циан технолоджи лтд" (сейчас - МКПАО "Циан технолоджи лтд") в Калининградской области.
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов
27 июня, 15:38
 
ЭкономикаАкцииМОСКВАКИПРЦИАН
 
 
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