https://1prime.ru/20250630/vsu-859008914.html

В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке

В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке - 30.06.2025, ПРАЙМ

В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке

Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T02:31+0300

2025-06-30T02:31+0300

2025-06-30T02:31+0300

общество

экономика

мировая экономика

украина

донецк

рф

всу

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859008914.jpg?1751239870

ДОНЕЦК, 30 июн – ПРАЙМ. Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны киевского режима, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда вышел закон - большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине", - рассказал боец. По его словам, после построений на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

украина

донецк

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, донецк, рф, всу, оон