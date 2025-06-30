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В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке - 30.06.2025, ПРАЙМ
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В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке
В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке - 30.06.2025, ПРАЙМ
В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке
Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T02:31+0300
2025-06-30T02:31+0300
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ДОНЕЦК, 30 июн – ПРАЙМ. Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны киевского режима, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда вышел закон - большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине", - рассказал боец. По его словам, после построений на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
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общество , мировая экономика, украина, донецк, рф, всу, оон
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Донецк, РФ, ВСУ, ООН
02:31 30.06.2025
 
В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке

Экс-бойцов Кривоноса: командование ВСУ продолжает говорить на русском языке

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ДОНЕЦК, 30 июн – ПРАЙМ. Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны киевского режима, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Когда вышел закон - большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине", - рассказал боец.
По его словам, после построений на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаУКРАИНАДонецкРФВСУООН
 
 
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