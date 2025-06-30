https://1prime.ru/20250630/vsu-859008914.html
В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке
В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке - 30.06.2025, ПРАЙМ
В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке
Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T02:31+0300
2025-06-30T02:31+0300
2025-06-30T02:31+0300
общество
экономика
мировая экономика
украина
донецк
рф
всу
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859008914.jpg?1751239870
ДОНЕЦК, 30 июн – ПРАЙМ. Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны киевского режима, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Когда вышел закон - большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине", - рассказал боец.
По его словам, после построений на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
украина
донецк
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, донецк, рф, всу, оон
Общество , Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Донецк, РФ, ВСУ, ООН
В ВСУ заявили, что командование продолжает говорить на русском языке
Экс-бойцов Кривоноса: командование ВСУ продолжает говорить на русском языке
ДОНЕЦК, 30 июн – ПРАЙМ. Командование ВСУ после проведения официальных собраний и построения продолжает говорить на русском языке, несмотря на законодательный запрет со стороны киевского режима, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
"Когда вышел закон - большая часть руководства где-то на собраниях, еще на каких-то построениях большую часть времени они старались общаться на украинском языке. Но так как они все живут в Донецкой, в Днепропетровской областях, они больше общались на русском языке с нами уже так наедине", - рассказал боец.
По его словам, после построений на русский язык могло перейти все местное командование ВСУ.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.