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"Атом" выпустил приложение для зарядки автомобилей
"Атом" выпустил приложение для зарядки автомобилей - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Атом" выпустил приложение для зарядки автомобилей
Команда разработчиков первого российского электромобиля "Атом" выпустила приложение для зарядки автомобилей, пользоваться им смогут владельцы любых... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:28+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Команда разработчиков первого российского электромобиля "Атом" выпустила приложение для зарядки автомобилей, пользоваться им смогут владельцы любых электрокаров, сообщила пресс-служба "Атома". "Атом" выпустил универсальное приложение для зарядки электромобилей… мы объединяем зарядные станции по всей России в едином интерфейсе. При этом мы сделали наш продукт универсальным - пользоваться им смогут владельцы любых электромобилей", - говорится в сообщении. Приложение называется "Я - Атом". Его функционал включает поиск и фильтрацию зарядных станций, отображение их статуса в режиме реального времени, интеграцию платежных инструментов, мониторинг процесса зарядки, а также запуск и остановку зарядных сессий. "Кроме того, приложение поможет построить оптимальный маршрут до выбранной станции. Скоро мы добавим возможность бронирования коннекторов, настройки зарядных сессий и увеличим количество доступных зарядных станций", - добавили в пресс-службе. Там уточнили, что на сегодняшний день приложение уже доступно в RuStore и Google Play, а версия для iOS появится в ближайшее время. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".
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технологии, россия, авто
"Атом" выпустил приложение для зарядки автомобилей
Разработчики "Атома" выпустили приложение для зарядки автомобилей
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Команда разработчиков первого российского электромобиля "Атом" выпустила приложение для зарядки автомобилей, пользоваться им смогут владельцы любых электрокаров, сообщила пресс-служба "Атома".
"Атом" выпустил универсальное приложение для зарядки электромобилей… мы объединяем зарядные станции по всей России в едином интерфейсе. При этом мы сделали наш продукт универсальным - пользоваться им смогут владельцы любых электромобилей", - говорится в сообщении.
Приложение называется "Я - Атом". Его функционал включает поиск и фильтрацию зарядных станций, отображение их статуса в режиме реального времени, интеграцию платежных инструментов, мониторинг процесса зарядки, а также запуск и остановку зарядных сессий.
"Кроме того, приложение поможет построить оптимальный маршрут до выбранной станции. Скоро мы добавим возможность бронирования коннекторов, настройки зарядных сессий и увеличим количество доступных зарядных станций", - добавили в пресс-службе.
Там уточнили, что на сегодняшний день приложение уже доступно в RuStore и Google Play, а версия для iOS появится в ближайшее время.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич".
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