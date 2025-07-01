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В АТОР оценили запуск прямых авиарейсов между Россией и Доминиканой

В АТОР оценили запуск прямых авиарейсов между Россией и Доминиканой - 01.07.2025, ПРАЙМ

В АТОР оценили запуск прямых авиарейсов между Россией и Доминиканой

Россияне активно едут в Доминикану через третьи страны, но такое путешествие обходится свыше 500 тысяч рублей, поэтому открытие прямого авиасообщения станет для | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:29+0300

2025-07-01T10:29+0300

2025-07-01T10:29+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россияне активно едут в Доминикану через третьи страны, но такое путешествие обходится свыше 500 тысяч рублей, поэтому открытие прямого авиасообщения станет для этого направления значимым событием, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Минтранс в понедельник сообщил, что Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой уже осенью. Оно было прервано в 2023 году из-за санкций в отношении РФ. "Доминиканская республика до пандемии была самым массовым направлением на российском рынке в Карибском регионе. Ежегодно направление принимало более 150 тысяч только организованных туристов из России. Доминикана отличается очень качественной отельной базой и богатой экскурсионной программой", - отметил Мурадян. "Даже сейчас, когда в страну нет прямых рейсов, россияне продолжают достаточно активно туда ехать со стыковкой через третьи страны, что достаточно затратно, так как путешествие на двоих обходится более чем в 500 тысяч рублей, несмотря на сложную логистику. Так что запуск прямых рейсов стал бы отличной новостью, которую рынок ждет уже пять лет", - сообщил он. Ранее во вторник руководитель маркетинга авиа в сервисе путешествий "Туту" Екатерина Долгих сообщила, что после запуска прямого авиасообщения между Россией и Доминиканой билеты туда-обратно могут стоить в среднем от 120 тысяч рублей.

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туризм, бизнес, россия, доминикана, рф, атор