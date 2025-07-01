https://1prime.ru/20250701/ator--859064217.html

В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана

В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана - 01.07.2025, ПРАЙМ

В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана

Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T13:38+0300

2025-07-01T13:38+0300

2025-07-01T13:58+0300

экономика

бизнес

финансы

иран

израиль

катар

владимир путин

дональд трамп

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/84188/69/841886901_0:156:3035:1863_1920x0_80_0_0_ed14852010dfa907ded324803cda0493.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В совокупности объем ущерба мы оцениваем на данный момент до 300 миллионов рублей", - сообщила Ломидзе на пресс-конференции.Она уточнила, что потери туроператоров выражаются в расходах на повторные билеты, это касается преимущественно транзитных пассажиров, которые во время конфликта находились на Мальдивах, Шри-Ланке, других островах Южной и Юго-Восточной Азии и транзитом следовали через Катар или ОАЭ в Россию. Также компании турбизнеса за свой счет размещали туристов в отелях, переселяли из одного отеля в другой, оплачивали трансферы, кроме того, туроператоры в полном объеме возвращали деньги за аннулированные туры."Мы говорим о нескольких десятках тысяч пассажиров, и мы считаем, что 7 тысяч пассажиров – это непосредственно клиенты туристических компаний, и именно их вопросами туроператорам пришлось заниматься, что называется, в режиме 24 на 7", - сказала глава ассоциации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, Путин заявил, что он уже в прошлом.

https://1prime.ru/20250701/ator--859055347.html

иран

израиль

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, иран, израиль, катар, владимир путин, дональд трамп, атор