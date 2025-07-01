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В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана
В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана - 01.07.2025, ПРАЙМ
В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана
Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:38+0300
2025-07-01T13:58+0300
экономика
бизнес
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В совокупности объем ущерба мы оцениваем на данный момент до 300 миллионов рублей", - сообщила Ломидзе на пресс-конференции.Она уточнила, что потери туроператоров выражаются в расходах на повторные билеты, это касается преимущественно транзитных пассажиров, которые во время конфликта находились на Мальдивах, Шри-Ланке, других островах Южной и Юго-Восточной Азии и транзитом следовали через Катар или ОАЭ в Россию. Также компании турбизнеса за свой счет размещали туристов в отелях, переселяли из одного отеля в другой, оплачивали трансферы, кроме того, туроператоры в полном объеме возвращали деньги за аннулированные туры."Мы говорим о нескольких десятках тысяч пассажиров, и мы считаем, что 7 тысяч пассажиров – это непосредственно клиенты туристических компаний, и именно их вопросами туроператорам пришлось заниматься, что называется, в режиме 24 на 7", - сказала глава ассоциации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, Путин заявил, что он уже в прошлом.
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бизнес, финансы, иран, израиль, катар, владимир путин, дональд трамп, атор
Экономика, Бизнес, Финансы, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, КАТАР, Владимир Путин, Дональд Трамп, АТОР
13:38 01.07.2025 (обновлено: 13:58 01.07.2025)
 
В АТОР оценили потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана

АТОР оценила потери туроператоров из-за конфликта Израиля и Ирана в 300 миллионов рублей

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В совокупности объем ущерба мы оцениваем на данный момент до 300 миллионов рублей", - сообщила Ломидзе на пресс-конференции.
Она уточнила, что потери туроператоров выражаются в расходах на повторные билеты, это касается преимущественно транзитных пассажиров, которые во время конфликта находились на Мальдивах, Шри-Ланке, других островах Южной и Юго-Восточной Азии и транзитом следовали через Катар или ОАЭ в Россию. Также компании турбизнеса за свой счет размещали туристов в отелях, переселяли из одного отеля в другой, оплачивали трансферы, кроме того, туроператоры в полном объеме возвращали деньги за аннулированные туры.
"Мы говорим о нескольких десятках тысяч пассажиров, и мы считаем, что 7 тысяч пассажиров – это непосредственно клиенты туристических компаний, и именно их вопросами туроператорам пришлось заниматься, что называется, в режиме 24 на 7", - сказала глава ассоциации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ защищает право Ирана на мирный атом не на словах, а на деле. Позже, комментируя конфликт между Ираном и Израилем, Путин заявил, что он уже в прошлом.
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ЭкономикаБизнесФинансыИРАНИЗРАИЛЬКАТАРВладимир ПутинДональд ТрампАТОР
 
 
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