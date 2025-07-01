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Туроператоры просят поддержку из-за убытков от конфликта на Ближнем Востоке

Туроператоры просят поддержку из-за убытков от конфликта на Ближнем Востоке - 01.07.2025, ПРАЙМ

Туроператоры просят поддержку из-за убытков от конфликта на Ближнем Востоке

Туроператоры России на фоне понесенных убытков из-за конфликта на Ближнем Востоке запросили поддержку в виде снижения взносов в фонды персональной... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:00+0300

2025-07-01T15:00+0300

2025-07-01T15:00+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Туроператоры России на фоне понесенных убытков из-за конфликта на Ближнем Востоке запросили поддержку в виде снижения взносов в фонды персональной ответственности, чтобы сохранить оборотные средства, заявила на пресс-конференции глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ранее во вторник глава ассоциации сообщила, что потери российских туроператоров из-за конфликта между Израилем и Ираном оцениваются в размере до 300 миллионов рублей. "Туроператоры вновь показали чудеса маневренности, и были у них финансовые возможности для того, чтобы помочь своим клиентам. Но мы считаем, что это вполне достаточное основание для того, чтобы вновь вернуться к вопросу о мерах государственной поддержки. Мы не говорим о прямых финансовых каких-то субсидиях, мы даже не говорим о компенсациях, потому что мы прекрасно понимаем, что речь идет о бизнес-рисках, но мы говорим об обеспечении дальнейшей стабильности в туроператорском сегменте. И прекрасным инструментом могло бы быть, например, снижение взносов в фонды персональной ответственности, как было в 2020-2021 году", - сказала Ломидзе. Она пояснила, что фонды персональной ответственности – это закрепленные в законе обязательства туроператоров в сфере выездного туризма. Они обязаны формировать эти фонды для дополнительного обеспечения своей ответственности перед потребителями, уточнила она. "Мне кажется, что туроператоры в полной мере проявили, что они эту ответственность несут и готовы за это платить. Снижение взносов в эти фонды, которые, по сути, забирают многомиллионные суммы из оборота, а деньги заморожены на разных счетах - это было бы действенной помощью для туроператорского сообщества сейчас, для того чтобы сохранить вот эту их финансовую стабильность и в дальнейшем", - подчеркнула глава АТОР. По ее словам, чтобы эта мера заработала, необходимо соответствующее постановление правительства.

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бизнес, россия, ближний восток, израиль, иран, атор