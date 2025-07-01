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АТОР рассказала о работе приложения Letim в Турции

АТОР рассказала о работе приложения Letim в Турции - 01.07.2025, ПРАЙМ

АТОР рассказала о работе приложения Letim в Турции

Приложение Letim в Турции работает, оплата у россиян проходит, проблем нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T15:26+0300

2025-07-01T15:26+0300

2025-07-01T15:26+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Приложение Letim в Турции работает, оплата у россиян проходит, проблем нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее во вторник Telegram -канал SHOT сообщил, что система Letim в Турции стала недоступна для россиян. Пользователи из РФ жалуются на сбои в работе приложений и банкоматов. "Проблем с оплатой нет. Сейчас даже попробовали, оплата прошла", - заявили в ассоциации на соответствующий вопрос. Приложение Letim — это цифровой кошелек, который позволяет туристам пополнять баланс со своего банковского счета, совершать покупки и оплачивать услуги в Турции, а также снимать деньги в банкомате - с помощью QR-кода.

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