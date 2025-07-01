https://1prime.ru/20250701/avto-859064805.html

Эксперты перечислили самые популярные автоновинки у россиян

Эксперты перечислили самые популярные автоновинки у россиян - 01.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты перечислили самые популярные автоновинки у россиян

Ежегодно на российском рынке появляются новые модели автомобилей, которые привлекают внимание водителей. В первой половине 2025 года уже появилось несколько... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T13:43+0300

2025-07-01T13:43+0300

2025-07-01T13:43+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ежегодно на российском рынке появляются новые модели автомобилей, которые привлекают внимание водителей. В первой половине 2025 года уже появилось несколько новых марок и десятки моделей. Эксперты Авито Авто подготовили подборку пяти самых популярных новинок 2025 года среди пользователей сервиса.Открывает подборку городской кроссовер Chery Tiggo 7L. Это рестайлинговая версия популярного Chery Tiggo 7 Pro Max. Габаритная длина автомобиля выросла на 40 мм и теперь составляет 4553 мм – за счёт новых бамперов и измененной передней части. Внешность кроссовера преобразилась благодаря светодиодным фарам, позаимствованным у флагманской модели Tiggo 8 Pro Max, новой решётке радиатора и переработанному капоту. С передних крыльев исчезли декоративные пластиковые накладки, зато появился новый монохромный задний фонарь. Под капотом этого переднеприводного автомобиля, как и прежде, прячется 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм, который позволяет машине разгоняться до сотни за 9,7 секунды и достигать максимальной скорости 190 км/ч. Средняя цена автомобиля – 2 980 000 рублей.Haval H7Еще одна модель – пятиместный SUV Haval H7. В движение автомобиль приводит 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 192 л.с., за счет которого он способен разгоняться до 180 км/ч. Модель обладает внушительным внедорожным потенциалом благодаря блокировке заднего дифференциала, девяти режимам вождения и высокому клиренсу. Таким образом, семейный кроссовер Haval H7 подходит для поездок как в городе, так и по загородной местности. Средняя цена машины – 3 761 000 рублей.LADA Niva Legend SportКроме того, в этом году на платформе появились варианты с модифицированным "заряженным" внедорожником LADA Niva Legend Sport, продажи которого официально стартовали лишь в апреле этого года. В отличии от базовой версии, модель получила форсированный до 122 л.с. двигатель от Granta Sport, а также "спортивную" подвеску, доработанную специалистами из Lada Sport. Салон оборудован передними электростеклоподъемниками, кондиционером, электрорегулировкой передних зеркал с обогревом, регулируемой по высоте рулевой колонкой. То есть спортивная версия LADA Niva Legend обладает всеми необходимыми элементами не только для быстрой, но и для комфортной езды. Средняя цена автомобиля — 1 699 000 рублей.GAC EmpowТакже в 2025 году на Авито Авто появился китайский седан GAC Empow. Оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, автомобиль разгоняется до сотни менее чем за 7 секунд и достигает максимальной скорости 200 км/ч. На российском рынке машина представлена в двух комплектациях: классической GS и спортивной GL. Последняя отличается наличием увеличенных воздухозаборников, двойных выхлопных труб и спойлера на багажнике. На Авито Авто в наличии обе версии GAC Empow, а продаются они в среднем по 2 999 000 рублей.Sollers ST8Завершает подборку пикап Sollers ST8, созданный на базе китайского JAC T8 Pro, но адаптированный для российского рынка. Экстерьер модели выделяется массивной хромированной решеткой радиатора, ксеноновыми фарами и светодиодными задними фонарями. В салоне за комфорт водителя отвечают цифровая приборная панель, 10,4-дюймовый вертикальный экран мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также сиденья из экокожи. Автомобиль доступен с 2-литровым турбодизелем или 2,4-литровым бензиновым двигателем, работающими в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полноприводной трансмиссией с понижающей передачей. Дорожный просвет в 220 мм и грузоподъемность до 900 кг обеспечивают пикапу отличную проходимость и практичность. Важной особенностью модели является то, что ее производство локализовано в Ульяновске, где используются двигатели из Елабуги и трансмиссии с Заволжского моторного завода. Средняя цена Sollers ST8 составляет 2 970 000 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто