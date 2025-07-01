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Эксперты перечислили самые популярные автоновинки у россиян - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты перечислили самые популярные автоновинки у россиян
Эксперты перечислили самые популярные автоновинки у россиян - 01.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты перечислили самые популярные автоновинки у россиян
Ежегодно на российском рынке появляются новые модели автомобилей, которые привлекают внимание водителей. В первой половине 2025 года уже появилось несколько... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T13:43+0300
2025-07-01T13:43+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ежегодно на российском рынке появляются новые модели автомобилей, которые привлекают внимание водителей. В первой половине 2025 года уже появилось несколько новых марок и десятки моделей. Эксперты Авито Авто подготовили подборку пяти самых популярных новинок 2025 года среди пользователей сервиса.Открывает подборку городской кроссовер Chery Tiggo 7L. Это рестайлинговая версия популярного Chery Tiggo 7 Pro Max. Габаритная длина автомобиля выросла на 40 мм и теперь составляет 4553 мм – за счёт новых бамперов и измененной передней части. Внешность кроссовера преобразилась благодаря светодиодным фарам, позаимствованным у флагманской модели Tiggo 8 Pro Max, новой решётке радиатора и переработанному капоту. С передних крыльев исчезли декоративные пластиковые накладки, зато появился новый монохромный задний фонарь. Под капотом этого переднеприводного автомобиля, как и прежде, прячется 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм, который позволяет машине разгоняться до сотни за 9,7 секунды и достигать максимальной скорости 190 км/ч. Средняя цена автомобиля – 2 980 000 рублей.Haval H7Еще одна модель – пятиместный SUV Haval H7. В движение автомобиль приводит 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 192 л.с., за счет которого он способен разгоняться до 180 км/ч. Модель обладает внушительным внедорожным потенциалом благодаря блокировке заднего дифференциала, девяти режимам вождения и высокому клиренсу. Таким образом, семейный кроссовер Haval H7 подходит для поездок как в городе, так и по загородной местности. Средняя цена машины – 3 761 000 рублей.LADA Niva Legend SportКроме того, в этом году на платформе появились варианты с модифицированным "заряженным" внедорожником LADA Niva Legend Sport, продажи которого официально стартовали лишь в апреле этого года. В отличии от базовой версии, модель получила форсированный до 122 л.с. двигатель от Granta Sport, а также "спортивную" подвеску, доработанную специалистами из Lada Sport. Салон оборудован передними электростеклоподъемниками, кондиционером, электрорегулировкой передних зеркал с обогревом, регулируемой по высоте рулевой колонкой. То есть спортивная версия LADA Niva Legend обладает всеми необходимыми элементами не только для быстрой, но и для комфортной езды. Средняя цена автомобиля — 1 699 000 рублей.GAC EmpowТакже в 2025 году на Авито Авто появился китайский седан GAC Empow. Оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, автомобиль разгоняется до сотни менее чем за 7 секунд и достигает максимальной скорости 200 км/ч. На российском рынке машина представлена в двух комплектациях: классической GS и спортивной GL. Последняя отличается наличием увеличенных воздухозаборников, двойных выхлопных труб и спойлера на багажнике. На Авито Авто в наличии обе версии GAC Empow, а продаются они в среднем по 2 999 000 рублей.Sollers ST8Завершает подборку пикап Sollers ST8, созданный на базе китайского JAC T8 Pro, но адаптированный для российского рынка. Экстерьер модели выделяется массивной хромированной решеткой радиатора, ксеноновыми фарами и светодиодными задними фонарями. В салоне за комфорт водителя отвечают цифровая приборная панель, 10,4-дюймовый вертикальный экран мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также сиденья из экокожи. Автомобиль доступен с 2-литровым турбодизелем или 2,4-литровым бензиновым двигателем, работающими в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полноприводной трансмиссией с понижающей передачей. Дорожный просвет в 220 мм и грузоподъемность до 900 кг обеспечивают пикапу отличную проходимость и практичность. Важной особенностью модели является то, что ее производство локализовано в Ульяновске, где используются двигатели из Елабуги и трансмиссии с Заволжского моторного завода. Средняя цена Sollers ST8 составляет 2 970 000 рублей.
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ПРАЙМ
1
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4.7
96
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
13:43 01.07.2025
 
Эксперты перечислили самые популярные автоновинки у россиян

Авито Авто: Chery Tiggo 7L стал наиболее популярной автоновинкой у россиян

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Ежегодно на российском рынке появляются новые модели автомобилей, которые привлекают внимание водителей. В первой половине 2025 года уже появилось несколько новых марок и десятки моделей. Эксперты Авито Авто подготовили подборку пяти самых популярных новинок 2025 года среди пользователей сервиса.
Открывает подборку городской кроссовер Chery Tiggo 7L. Это рестайлинговая версия популярного Chery Tiggo 7 Pro Max. Габаритная длина автомобиля выросла на 40 мм и теперь составляет 4553 мм – за счёт новых бамперов и измененной передней части. Внешность кроссовера преобразилась благодаря светодиодным фарам, позаимствованным у флагманской модели Tiggo 8 Pro Max, новой решётке радиатора и переработанному капоту. С передних крыльев исчезли декоративные пластиковые накладки, зато появился новый монохромный задний фонарь. Под капотом этого переднеприводного автомобиля, как и прежде, прячется 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм, который позволяет машине разгоняться до сотни за 9,7 секунды и достигать максимальной скорости 190 км/ч. Средняя цена автомобиля – 2 980 000 рублей.
Haval H7
Еще одна модель – пятиместный SUV Haval H7. В движение автомобиль приводит 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 192 л.с., за счет которого он способен разгоняться до 180 км/ч. Модель обладает внушительным внедорожным потенциалом благодаря блокировке заднего дифференциала, девяти режимам вождения и высокому клиренсу. Таким образом, семейный кроссовер Haval H7 подходит для поездок как в городе, так и по загородной местности. Средняя цена машины – 3 761 000 рублей.
LADA Niva Legend Sport
Кроме того, в этом году на платформе появились варианты с модифицированным "заряженным" внедорожником LADA Niva Legend Sport, продажи которого официально стартовали лишь в апреле этого года. В отличии от базовой версии, модель получила форсированный до 122 л.с. двигатель от Granta Sport, а также "спортивную" подвеску, доработанную специалистами из Lada Sport. Салон оборудован передними электростеклоподъемниками, кондиционером, электрорегулировкой передних зеркал с обогревом, регулируемой по высоте рулевой колонкой. То есть спортивная версия LADA Niva Legend обладает всеми необходимыми элементами не только для быстрой, но и для комфортной езды. Средняя цена автомобиля — 1 699 000 рублей.
GAC Empow
Также в 2025 году на Авито Авто появился китайский седан GAC Empow. Оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 170 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, автомобиль разгоняется до сотни менее чем за 7 секунд и достигает максимальной скорости 200 км/ч. На российском рынке машина представлена в двух комплектациях: классической GS и спортивной GL. Последняя отличается наличием увеличенных воздухозаборников, двойных выхлопных труб и спойлера на багажнике. На Авито Авто в наличии обе версии GAC Empow, а продаются они в среднем по 2 999 000 рублей.
Sollers ST8
Завершает подборку пикап Sollers ST8, созданный на базе китайского JAC T8 Pro, но адаптированный для российского рынка. Экстерьер модели выделяется массивной хромированной решеткой радиатора, ксеноновыми фарами и светодиодными задними фонарями. В салоне за комфорт водителя отвечают цифровая приборная панель, 10,4-дюймовый вертикальный экран мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также сиденья из экокожи. Автомобиль доступен с 2-литровым турбодизелем или 2,4-литровым бензиновым двигателем, работающими в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полноприводной трансмиссией с понижающей передачей. Дорожный просвет в 220 мм и грузоподъемность до 900 кг обеспечивают пикапу отличную проходимость и практичность. Важной особенностью модели является то, что ее производство локализовано в Ульяновске, где используются двигатели из Елабуги и трансмиссии с Заволжского моторного завода. Средняя цена Sollers ST8 составляет 2 970 000 рублей.
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто
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