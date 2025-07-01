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Эксперты рассказали о снижении цен на китайские автомобили с пробегом

Эксперты рассказали о снижении цен на китайские автомобили с пробегом - 01.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о снижении цен на китайские автомобили с пробегом

Китайские легковые автомобили с пробегом в возрасте от одного до трех лет подешевели в России с января по июнь этого года в среднем на 10-15%, причина - большие | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T11:44+0300

2025-07-01T11:44+0300

2025-07-01T11:44+0300

бизнес

россия

авто

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Китайские легковые автомобили с пробегом в возрасте от одного до трех лет подешевели в России с января по июнь этого года в среднем на 10-15%, причина - большие скидки на первичном рынке, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "С января по июнь цены китайских автомобилей в возрасте 1-3 года снились в среднем на 10-15%... Отмечу, что это средние цены по объявлениям на трех ведущих классифайдах. В реальности сделки проходят еще ниже. Опросы говорят о возможном торге в среднем на 10-15%", - написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил эксперт, одна из причин снижения цен - это рынок новых автомобилей, где продолжаются распродажи, а дилеры "меряются" размерами скидок. В итоге процесс продажи автомобиля даже с небольшим пробегом становится сложнее, и продавцам приходится снижать цену. Так, китайский кроссовер Haval Jolion 2023 года выпуска за январь-июнь подешевел на 9%, до 1,95 миллиона рублей, а модель 2022 года - на 11%, до 1,7 миллиона рублей. Кроссоверы Geely Monjaro и Coolray 2023 года потеряли за полгода 13 и 10% стоимости соответственно. Цена первого сегодня составляет 3,2 миллиона рублей, а второго - 2 миллиона.

https://1prime.ru/20250630/avto-859032675.html

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бизнес, россия, авто