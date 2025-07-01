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"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel - 01.07.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной версии внедорожника Lada Niva Travel в четвертом квартале этого года, цена... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T12:56+0300

2025-07-01T12:56+0300

2025-07-01T12:56+0300

экономика

бизнес

автоваз

lada vision 4x4

авто

lada niva travel

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной версии внедорожника Lada Niva Travel в четвертом квартале этого года, цена новинки - от 1,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании. "Производство и продажи обновленной Lada Niva Travel начнутся в четвертом квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Внедороджник получит новый двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил, модернизированное шасси и обновленный дизайн передней части с полностью новой светодиодной оптикой. "Стоимость новой Niva Travel с новым мотором будет начинаться от 1,4 миллиона рублей. От 1,45 миллиона будет версия с новой LED оптикой", - сказано в релизе. "В общей сложности для автомобиля разработано более 100 новых деталей. Новый внедорожник отличается улучшенной динамикой и повышенным уровнем комфорта, что делает его еще более приспособленным к сложным условиям эксплуатации", - добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250626/lada-858921976.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada vision 4x4, авто, lada niva travel