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"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel - 01.07.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel - 01.07.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной версии внедорожника Lada Niva Travel в четвертом квартале этого года, цена... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:56+0300
2025-07-01T12:56+0300
экономика
бизнес
автоваз
lada vision 4x4
авто
lada niva travel
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной версии внедорожника Lada Niva Travel в четвертом квартале этого года, цена новинки - от 1,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании. "Производство и продажи обновленной Lada Niva Travel начнутся в четвертом квартале 2025 года", - говорится в сообщении. Внедороджник получит новый двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил, модернизированное шасси и обновленный дизайн передней части с полностью новой светодиодной оптикой. "Стоимость новой Niva Travel с новым мотором будет начинаться от 1,4 миллиона рублей. От 1,45 миллиона будет версия с новой LED оптикой", - сказано в релизе. "В общей сложности для автомобиля разработано более 100 новых деталей. Новый внедорожник отличается улучшенной динамикой и повышенным уровнем комфорта, что делает его еще более приспособленным к сложным условиям эксплуатации", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, автоваз, lada vision 4x4, авто, lada niva travel
Экономика, Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4, Авто, Lada Niva Travel
12:56 01.07.2025
 
"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной Lada Niva Travel в IV квартале

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начнет производство и продажи обновленной версии внедорожника Lada Niva Travel в четвертом квартале этого года, цена новинки - от 1,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба компании.
"Производство и продажи обновленной Lada Niva Travel начнутся в четвертом квартале 2025 года", - говорится в сообщении.
Внедороджник получит новый двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 90 лошадиных сил, модернизированное шасси и обновленный дизайн передней части с полностью новой светодиодной оптикой.
"Стоимость новой Niva Travel с новым мотором будет начинаться от 1,4 миллиона рублей. От 1,45 миллиона будет версия с новой LED оптикой", - сказано в релизе.
"В общей сложности для автомобиля разработано более 100 новых деталей. Новый внедорожник отличается улучшенной динамикой и повышенным уровнем комфорта, что делает его еще более приспособленным к сложным условиям эксплуатации", - добавили в пресс-службе.
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ЭкономикаБизнесАвтоВАЗLada Vision 4x4АвтоLada Niva Travel
 
 
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