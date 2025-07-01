https://1prime.ru/20250701/bloomberg-859067549.html

Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg

Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg - 01.07.2025, ПРАЙМ

Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg

Иранские регуляторы по ядерной безопасности перестали принимать звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после приостановки сотрудничества | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T14:48+0300

2025-07-01T14:48+0300

2025-07-01T14:48+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Иранские регуляторы по ядерной безопасности перестали принимать звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после приостановки сотрудничества страны с организацией, отмечает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "После формального прекращения инспекций МАГАТЭ, иранские регуляторы по ядерной безопасности перестали принимать звонки от службы по надзору ООН (МАГАТЭ - ред.)", - заявили агентству два неназванных чиновника. Чиновники добавили, что центр МАГАТЭ по инцидентам и аварийным ситуациям, который начал свою работы с 13 июня, продолжает поддерживать контакт со своими коллегами в Иране, однако обмен информации между ними прекратился. В минувшую пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250701/magate-859065860.html

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нефть, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, оон, мид