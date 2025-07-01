Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250701/bloomberg-859067549.html
Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg
Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg - 01.07.2025, ПРАЙМ
Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg
Иранские регуляторы по ядерной безопасности перестали принимать звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после приостановки сотрудничества | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:48+0300
2025-07-01T14:48+0300
политика
нефть
иран
сша
израиль
рафаэль гросси
дональд трамп
магатэ
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/47/762894786_0:63:6001:3438_1920x0_80_0_0_f06e064e85810d789f7d4f21fced4928.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Иранские регуляторы по ядерной безопасности перестали принимать звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после приостановки сотрудничества страны с организацией, отмечает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "После формального прекращения инспекций МАГАТЭ, иранские регуляторы по ядерной безопасности перестали принимать звонки от службы по надзору ООН (МАГАТЭ - ред.)", - заявили агентству два неназванных чиновника. Чиновники добавили, что центр МАГАТЭ по инцидентам и аварийным ситуациям, который начал свою работы с 13 июня, продолжает поддерживать контакт со своими коллегами в Иране, однако обмен информации между ними прекратился. В минувшую пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://1prime.ru/20250701/magate-859065860.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/47/762894786_666:0:5333:3500_1920x0_80_0_0_0c49d15cec2ea9f8f2f964098711d868.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, оон, мид
Политика, Нефть, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ, ООН, МИД
14:48 01.07.2025
 
Иран перестал принимать звонки от МАГАТЭ, сообщил Bloomberg

Bloomberg: иранские регуляторы перестали принимать звонки от МАГАТЭ

© fotolia.com / Cla78%Флаг Ирана
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© fotolia.com / Cla78
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Иранские регуляторы по ядерной безопасности перестали принимать звонки от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после приостановки сотрудничества страны с организацией, отмечает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"После формального прекращения инспекций МАГАТЭ, иранские регуляторы по ядерной безопасности перестали принимать звонки от службы по надзору ООН (МАГАТЭ - ред.)", - заявили агентству два неназванных чиновника.
Чиновники добавили, что центр МАГАТЭ по инцидентам и аварийным ситуациям, который начал свою работы с 13 июня, продолжает поддерживать контакт со своими коллегами в Иране, однако обмен информации между ними прекратился.
В минувшую пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Глава МИД ОАЭ подчеркнул роль МАГАТЭ в использовании мирного атома
14:10
 
ПолитикаНефтьИРАНСШАИЗРАИЛЬРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭООНМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала