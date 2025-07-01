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Чехия может потерять более 40% импорта нефти из России
Чехия может потерять более 40% импорта нефти из России - 01.07.2025, ПРАЙМ
Чехия может потерять более 40% импорта нефти из России
Чехия может потерять более 40% годового импорта нефти из-за планов по отказу от ее поставок из России, а замена российской нефти обойдется в 1,6 миллиарда евро... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T02:16+0300
2025-07-01T02:16+0300
2025-07-01T02:16+0300
энергетика
нефть
экономика
чехия
москва
запад
евростат
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Чехия может потерять более 40% годового импорта нефти из-за планов по отказу от ее поставок из России, а замена российской нефти обойдется в 1,6 миллиарда евро в год, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Заместитель председателя чешской государственной трубопроводной компании MERO Зденек Дундр в ноябре прошлого года сообщал, что Чехия рассчитывает прекратить потребление российской нефти в июле 2025 года. Это произойдет после модернизации Трансальпийского трубопровода, которая позволит нарастить поставки с Запада. В середине апреля текущего года чешский премьер Петр Фиала сообщил, что страна начала получать нефть по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL+.
Всего за прошлый год Чехия приобрела 49,5 миллионов баррелей нефти (за 3,74 миллиарда евро), из которых 20,7 миллиона баррелей (за 1,48 миллиарда евро) - это нефть из России. Таким образом, отказавшись от импорта "черного золота" из РФ, страна может лишиться почти 42% своего импорта.
При этом, согласно расчетам, для Чехии покупать нефть из России выходит дешевле, чем в среднем из всех остальных стран. Так, баррель нефти российского происхождения в прошлом году обходился примерно в 71,4 евро, а всей остальной нефти - 78,3 евро.
Таким образом, возмещение выпавших поставок может стоить чехам около 1,62 миллиарда евро в год. Это повысит стоимость годового импорта на 144 миллиона евро.
Кроме России Чехия в прошлом году покупала нефть у Азербайджана (19,9 миллиона баррелей), Казахстана (7,7 миллиона), Норвегии (785 тысяч), Гайаны (448 тысяч) и Польши (329 баррелей).
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нефть, чехия, москва, запад, евростат
Энергетика, Нефть, Экономика, ЧЕХИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, Евростат
Чехия может потерять более 40% импорта нефти из России
Евростат: замена российской нефти обойдется Чехии в 1,6 миллиарда евро в год
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Чехия может потерять более 40% годового импорта нефти из-за планов по отказу от ее поставок из России, а замена российской нефти обойдется в 1,6 миллиарда евро в год, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Заместитель председателя чешской государственной трубопроводной компании MERO Зденек Дундр в ноябре прошлого года сообщал, что Чехия рассчитывает прекратить потребление российской нефти в июле 2025 года. Это произойдет после модернизации Трансальпийского трубопровода, которая позволит нарастить поставки с Запада. В середине апреля текущего года чешский премьер Петр Фиала сообщил, что страна начала получать нефть по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL+.
Всего за прошлый год Чехия приобрела 49,5 миллионов баррелей нефти (за 3,74 миллиарда евро), из которых 20,7 миллиона баррелей (за 1,48 миллиарда евро) - это нефть из России. Таким образом, отказавшись от импорта "черного золота" из РФ, страна может лишиться почти 42% своего импорта.
При этом, согласно расчетам, для Чехии покупать нефть из России выходит дешевле, чем в среднем из всех остальных стран. Так, баррель нефти российского происхождения в прошлом году обходился примерно в 71,4 евро, а всей остальной нефти - 78,3 евро.
Таким образом, возмещение выпавших поставок может стоить чехам около 1,62 миллиарда евро в год. Это повысит стоимость годового импорта на 144 миллиона евро.
Кроме России Чехия в прошлом году покупала нефть у Азербайджана (19,9 миллиона баррелей), Казахстана (7,7 миллиона), Норвегии (785 тысяч), Гайаны (448 тысяч) и Польши (329 баррелей).