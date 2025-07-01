https://1prime.ru/20250701/dividendy--859055018.html

Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года

Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года - 01.07.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года

Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф") утвердили дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рублей на акцию,... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T10:19+0300

2025-07-01T10:19+0300

2025-07-01T10:19+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф") утвердили дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рублей на акцию, сообщила компания. "Размер квартальной выплаты: 33 рубля на одну акцию. Это больше, чем по итогам прошлого квартала", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. "Дивиденды начислим по акциям, которые инвесторы купили до 16 июля включительно. Выплаты придут в 20-х числах июля. Тем, кто держит акции в Т-Инвестициях, деньги поступят на счета быстрее, чем у других брокеров", - отмечает компания. Уточняется, что всего на выплаты акционерам по итогам первого квартала 2025 года будет направлено 8,9 миллиарда рублей. "Остальную часть чистой прибыли капитализируем в рост бизнеса", - сообщает компания.

https://1prime.ru/20250618/t-bank-858633035.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, акции, т-банк