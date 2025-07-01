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Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года - 01.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250701/dividendy--859055018.html
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года - 01.07.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года
Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф") утвердили дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рублей на акцию,... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T10:19+0300
2025-07-01T10:19+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф") утвердили дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рублей на акцию, сообщила компания. "Размер квартальной выплаты: 33 рубля на одну акцию. Это больше, чем по итогам прошлого квартала", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. "Дивиденды начислим по акциям, которые инвесторы купили до 16 июля включительно. Выплаты придут в 20-х числах июля. Тем, кто держит акции в Т-Инвестициях, деньги поступят на счета быстрее, чем у других брокеров", - отмечает компания. Уточняется, что всего на выплаты акционерам по итогам первого квартала 2025 года будет направлено 8,9 миллиарда рублей. "Остальную часть чистой прибыли капитализируем в рост бизнеса", - сообщает компания.
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рынок, финансы, акции, т-банк
Экономика, Рынок, Финансы, Акции, Т-Банк
10:19 01.07.2025
 
Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года

Акционеры "Т-Технологий" утвердили дивиденды в размере 33 рублей на акцию

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкоматы Т-Банка
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Т-Технологий" (материнской компании Т-Банка, бывшего "Тинькофф") утвердили дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 33 рублей на акцию, сообщила компания.
"Размер квартальной выплаты: 33 рубля на одну акцию. Это больше, чем по итогам прошлого квартала", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
"Дивиденды начислим по акциям, которые инвесторы купили до 16 июля включительно. Выплаты придут в 20-х числах июля. Тем, кто держит акции в Т-Инвестициях, деньги поступят на счета быстрее, чем у других брокеров", - отмечает компания.
Уточняется, что всего на выплаты акционерам по итогам первого квартала 2025 года будет направлено 8,9 миллиарда рублей. "Остальную часть чистой прибыли капитализируем в рост бизнеса", - сообщает компания.
Т-банк - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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