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ФСБ обнаружила в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином
ФСБ обнаружила в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином - 01.07.2025, ПРАЙМ
ФСБ обнаружила в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином
Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:14+0300
2025-07-01T09:14+0300
2025-07-01T09:14+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой. Хлорпикрин - опасное химическое оружие.
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общество , россия, фсб, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, ФСБ, ВСУ
ФСБ обнаружила в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином
ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином