https://1prime.ru/20250701/fsb-859052437.html

ФСБ обнаружила в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином

ФСБ обнаружила в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином - 01.07.2025, ПРАЙМ

ФСБ обнаружила в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином

Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:14+0300

2025-07-01T09:14+0300

2025-07-01T09:14+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой. Хлорпикрин - опасное химическое оружие.

https://1prime.ru/20250626/fsb-858915164.html

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2025

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общество , россия, фсб, всу