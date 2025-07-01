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Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге задержали, сообщил источник - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге задержали, сообщил источник
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге задержали, сообщил источник - 01.07.2025, ПРАЙМ
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге задержали, сообщил источник
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински задержали, сообщил во вторник РИА Новости источник в силовых структурах. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T20:51+0300
2025-07-01T20:51+0300
происшествия
общество
мировая экономика
екатеринбург
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свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – ПРАЙМ. Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински задержали, сообщил во вторник РИА Новости источник в силовых структурах. "Да, его задержали", – сказал собеседник агентства. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал пятерых фигурантов дела.
екатеринбург
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общество , мировая экономика, екатеринбург, рф, свердловская область, ск рф
Происшествия, Общество , Мировая экономика, ЕКАТЕРИНБУРГ, РФ, Свердловская область, СК РФ
20:51 01.07.2025
 
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге задержали, сообщил источник

Источник: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шыхлински задержали

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – ПРАЙМ. Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински задержали, сообщил во вторник РИА Новости источник в силовых структурах.
"Да, его задержали", – сказал собеседник агентства.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал пятерых фигурантов дела.
 
ПроисшествияОбществоМировая экономикаЕКАТЕРИНБУРГРФСвердловская областьСК РФ
 
 
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