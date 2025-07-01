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Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ - 01.07.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+
Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне ожидания решений ОПЕК+ и неопределенности вокруг спроса и предложения на рынке "черного золота",... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T08:10+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне ожидания решений ОПЕК+ и неопределенности вокруг спроса и предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,4%, до 66,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 64,81 доллара. Участники рынка продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. Восемь стран альянса - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в июле продолжают постепенный выход из добровольных ограничений и увеличивают предельный уровень добычи нефти еще на 386 тысяч баррелей в сутки. Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля. По мнению аналитиков, наращивание объемов нефтедобычи приведет к избыточному предложение на рынке, что, в свою очередь, может повлечь за собой снижение цен на сырье. "Рынок сейчас обеспокоен тем, что альянс ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes). Аналитики Morgan Stanley, мнение которых приводит агентство, прогнозируют откат цен на Brent примерно до 60 долларов за баррель к началу следующего года. Эксперты также указывают на возможный избыток предложения нефти на рынке в объеме 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2026 году.
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нефть, рынок, саудовская аравия, алжир, опек, morgan stanley, brent
Экономика, Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЛЖИР, ОПЕК, Morgan Stanley, Brent
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ и неопределенности вокруг спроса
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне ожидания решений ОПЕК+ и неопределенности вокруг спроса и предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,4%, до 66,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 64,81 доллара.
Участники рынка продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. Восемь стран альянса - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в июле продолжают постепенный выход из добровольных ограничений и увеличивают предельный уровень добычи нефти еще на 386 тысяч баррелей в сутки. Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля.
По мнению аналитиков, наращивание объемов нефтедобычи приведет к избыточному предложение на рынке, что, в свою очередь, может повлечь за собой снижение цен на сырье.
"Рынок сейчас обеспокоен тем, что альянс ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
Аналитики Morgan Stanley, мнение которых приводит агентство, прогнозируют откат цен на Brent примерно до 60 долларов за баррель к началу следующего года. Эксперты также указывают на возможный избыток предложения нефти на рынке в объеме 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2026 году.
Мировые цены на нефть ускорили снижение