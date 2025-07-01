https://1prime.ru/20250701/neft-859049314.html

Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+

Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+ - 01.07.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне ожидания решений ОПЕК+ и неопределенности вокруг спроса и предложения на рынке "черного золота",... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T08:10+0300

2025-07-01T08:10+0300

2025-07-01T08:10+0300

экономика

нефть

рынок

саудовская аравия

алжир

опек

morgan stanley

brent

https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_54cf161373146a523dfabeb05116ff91.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне ожидания решений ОПЕК+ и неопределенности вокруг спроса и предложения на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,4%, до 66,47 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 64,81 доллара. Участники рынка продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. Восемь стран альянса - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в июле продолжают постепенный выход из добровольных ограничений и увеличивают предельный уровень добычи нефти еще на 386 тысяч баррелей в сутки. Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля. По мнению аналитиков, наращивание объемов нефтедобычи приведет к избыточному предложение на рынке, что, в свою очередь, может повлечь за собой снижение цен на сырье. "Рынок сейчас обеспокоен тем, что альянс ОПЕК+ продолжит наращивать добычу ускоренными темпами", - цитирует агентство Рейтер заявление аналитика ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes). Аналитики Morgan Stanley, мнение которых приводит агентство, прогнозируют откат цен на Brent примерно до 60 долларов за баррель к началу следующего года. Эксперты также указывают на возможный избыток предложения нефти на рынке в объеме 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2026 году.

https://1prime.ru/20250630/neft-859039023.html

саудовская аравия

алжир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, саудовская аравия, алжир, опек, morgan stanley, brent