Америка не в силах сдерживать: рынок нефти возвращается в реальность

МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Нефтяные котировки скорректировались более чем на 12% за минувшую неделю на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке после договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня. Дополнительное давление оказало заявление Дональда Трампа о том, что Китай может продолжить закупки нефти у Ирана.Цена на нефть марки Brent резко откатилась вниз, к отметке 67 долл. за баррель. Падение стало самым значительным с марта 2023 года, хотя по итогам июня цены, вероятно, останутся в плюсе.Участники рынка активно нивелировали геополитическую премию в ценах, и фундаментальные факторы вышли на первый план. В цены закладываются ожидания того, что 6 июля страны ОПЕК+ могут принять решение об очередном увеличении нефтедобычи в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, что создает риск формирования профицита. Кроме того, рынок оценивал прогресс в торговых отношениях между США и КНР и перспективы достижения соглашений с другими крупнейшими партнерами.Поддержку котировкам оказало большее, чем ожидалось, недельное сокращение товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США — на 5,84 млн баррелей. Снижение запасов фиксируется пятую неделю подряд и отражает сезонный минимум за последние одиннадцать лет. Вместе с тем количество действующих нефтяных вышек в США продолжило сокращаться — на 6 единиц, до 432 буровых установок, по данным Baker Hughes. Это минимальный показатель с октября 2021 года, который сигнализирует о замедлении нефтяного производства.Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Нефтяные котировки скорректировались более чем на 12% за минувшую неделю на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке после договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня. Дополнительное давление оказало заявление Дональда Трампа о том, что Китай может продолжить закупки нефти у Ирана.
Цена на нефть марки Brent резко откатилась вниз, к отметке 67 долл. за баррель. Падение стало самым значительным с марта 2023 года, хотя по итогам июня цены, вероятно, останутся в плюсе.
Участники рынка активно нивелировали геополитическую премию в ценах, и фундаментальные факторы вышли на первый план. В цены закладываются ожидания того, что 6 июля страны ОПЕК+ могут принять решение об очередном увеличении нефтедобычи в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, что создает риск формирования профицита. Кроме того, рынок оценивал прогресс в торговых отношениях между США и КНР и перспективы достижения соглашений с другими крупнейшими партнерами.
Поддержку котировкам оказало большее, чем ожидалось, недельное сокращение товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США — на 5,84 млн баррелей. Снижение запасов фиксируется пятую неделю подряд и отражает сезонный минимум за последние одиннадцать лет. Вместе с тем количество действующих нефтяных вышек в США продолжило сокращаться — на 6 единиц, до 432 буровых установок, по данным Baker Hughes. Это минимальный показатель с октября 2021 года, который сигнализирует о замедлении нефтяного производства.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
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