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Америка не в силах сдерживать: рынок нефти возвращается в реальность - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Америка не в силах сдерживать: рынок нефти возвращается в реальность
Америка не в силах сдерживать: рынок нефти возвращается в реальность - 01.07.2025, ПРАЙМ
Америка не в силах сдерживать: рынок нефти возвращается в реальность
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Нефтяные котировки скорректировались более чем на 12% за минувшую неделю на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке после... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:24+0300
2025-07-01T12:24+0300
мнения аналитиков
нефть
рынок
сша
иран
опек
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Нефтяные котировки скорректировались более чем на 12% за минувшую неделю на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке после договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня. Дополнительное давление оказало заявление Дональда Трампа о том, что Китай может продолжить закупки нефти у Ирана.Цена на нефть марки Brent резко откатилась вниз, к отметке 67 долл. за баррель. Падение стало самым значительным с марта 2023 года, хотя по итогам июня цены, вероятно, останутся в плюсе.Участники рынка активно нивелировали геополитическую премию в ценах, и фундаментальные факторы вышли на первый план. В цены закладываются ожидания того, что 6 июля страны ОПЕК+ могут принять решение об очередном увеличении нефтедобычи в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, что создает риск формирования профицита. Кроме того, рынок оценивал прогресс в торговых отношениях между США и КНР и перспективы достижения соглашений с другими крупнейшими партнерами.Поддержку котировкам оказало большее, чем ожидалось, недельное сокращение товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США — на 5,84 млн баррелей. Снижение запасов фиксируется пятую неделю подряд и отражает сезонный минимум за последние одиннадцать лет. Вместе с тем количество действующих нефтяных вышек в США продолжило сокращаться — на 6 единиц, до 432 буровых установок, по данным Baker Hughes. Это минимальный показатель с октября 2021 года, который сигнализирует о замедлении нефтяного производства.Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
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Владимир Брагин
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Владимир Брагин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, рынок, сша, иран, опек
Мнения аналитиков, Нефть, Рынок, США, ИРАН, ОПЕК
12:24 01.07.2025
 
Америка не в силах сдерживать: рынок нефти возвращается в реальность

Эксперт Брагин: нефть дешевеет на фундаментальных факторах вопреки данным из США

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Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал»
Владимир Брагин
директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Нефтяные котировки скорректировались более чем на 12% за минувшую неделю на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке после договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня. Дополнительное давление оказало заявление Дональда Трампа о том, что Китай может продолжить закупки нефти у Ирана.
Цена на нефть марки Brent резко откатилась вниз, к отметке 67 долл. за баррель. Падение стало самым значительным с марта 2023 года, хотя по итогам июня цены, вероятно, останутся в плюсе.
Участники рынка активно нивелировали геополитическую премию в ценах, и фундаментальные факторы вышли на первый план. В цены закладываются ожидания того, что 6 июля страны ОПЕК+ могут принять решение об очередном увеличении нефтедобычи в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, что создает риск формирования профицита. Кроме того, рынок оценивал прогресс в торговых отношениях между США и КНР и перспективы достижения соглашений с другими крупнейшими партнерами.
Поддержку котировкам оказало большее, чем ожидалось, недельное сокращение товарных запасов нефти и нефтепродуктов в США — на 5,84 млн баррелей. Снижение запасов фиксируется пятую неделю подряд и отражает сезонный минимум за последние одиннадцать лет. Вместе с тем количество действующих нефтяных вышек в США продолжило сокращаться — на 6 единиц, до 432 буровых установок, по данным Baker Hughes. Это минимальный показатель с октября 2021 года, который сигнализирует о замедлении нефтяного производства.
Автор - Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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