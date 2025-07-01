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Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - 01.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара
Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:20+0300
2025-07-01T14:20+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.13 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,73%, до 67,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 65,64 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 96,51 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. В то же время цены на нефть поднимаются после потерь с начала года. Так, за первое полугодие Brent подешевел на 10,6%, WTI – на 8,6%. Второй квартал котировки завершили в минусе на 10,7% и 8,9% соответственно. Рынки также ожидают в среду статистики по запасам в США. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после падения на 5,8 миллиона неделей ранее, что может стать шестой неделей снижения запасов подряд.
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нефть, рынок, сша
Экономика, Нефть, Рынок, США
14:20 01.07.2025
 
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара

Нефть дорожает на фоне удешевления доллара к мировым валютам

© fotolia.com / Guido Vrola%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© fotolia.com / Guido Vrola
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.13 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,73%, до 67,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 65,64 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 96,51 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
В то же время цены на нефть поднимаются после потерь с начала года. Так, за первое полугодие Brent подешевел на 10,6%, WTI – на 8,6%. Второй квартал котировки завершили в минусе на 10,7% и 8,9% соответственно.
Рынки также ожидают в среду статистики по запасам в США. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после падения на 5,8 миллиона неделей ранее, что может стать шестой неделей снижения запасов подряд.
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
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08:10
 
ЭкономикаНефтьРынокСША
 
 
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