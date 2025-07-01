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Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - 01.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара
Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T14:20+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.13 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,73%, до 67,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 65,64 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 96,51 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте. В то же время цены на нефть поднимаются после потерь с начала года. Так, за первое полугодие Brent подешевел на 10,6%, WTI – на 8,6%. Второй квартал котировки завершили в минусе на 10,7% и 8,9% соответственно. Рынки также ожидают в среду статистики по запасам в США. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после падения на 5,8 миллиона неделей ранее, что может стать шестой неделей снижения запасов подряд.
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нефть, рынок, сша
Экономика, Нефть, Рынок, США
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара
Нефть дорожает на фоне удешевления доллара к мировым валютам
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.13 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,73%, до 67,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,81%, до 65,64 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,28%, до 96,51 доллара. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
В то же время цены на нефть поднимаются после потерь с начала года. Так, за первое полугодие Brent подешевел на 10,6%, WTI – на 8,6%. Второй квартал котировки завершили в минусе на 10,7% и 8,9% соответственно.
Рынки также ожидают в среду статистики по запасам в США. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 27 июня снизились на 2,3 миллиона баррелей после падения на 5,8 миллиона неделей ранее, что может стать шестой неделей снижения запасов подряд.
Нефть дешевеет на ожиданиях решений ОПЕК+