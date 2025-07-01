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"Орешник" появится в Белоруссии к концу года, сообщил Лукашенко

"Орешник" появится в Белоруссии к концу года, сообщил Лукашенко - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Орешник" появится в Белоруссии к концу года, сообщил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T23:43+0300

2025-07-01T23:43+0300

2025-07-01T23:43+0300

вооружения

белоруссия

александр лукашенко

оружие

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МИНСК, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики. "Мы с (президентом России Владимиром) Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции "Орешника" будут в Беларуси. Работу "Орешника" вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости. Его выступление опубликовала пресс-служба главы белорусского государства. По словам Лукашенко, он понимает тех людей, которые говорят, что размещение в Белоруссии ядерного оружия поставило страну под удар, однако убежден, что подобная идея навязана со стороны. Пока в истории не было случаев, когда нападали на страну, имеющую у себя такое вооружение, и сейчас никто не стремится инициировать подобные конфликты, сказал он. "И это не для того, чтобы побаловаться и вас потешить. Я не хочу, чтобы на вас и на мою страну (я как президент и главнокомандующий за это отвечаю), как раньше, кто-то нападал. И представителям Соединенных Штатов Америки прямо, в лоб дословно сказал: "Ядерное оружие тихо, спокойно существует, охраняется, как положено в мире, но упаси вас господь ступить на нашу землю без нашего ведома. Ответ будет мгновенный, молниеносный, и этим самым оружием, которого вы больше всего боитесь. Понимаете?" - "Понимаем", - рассказал Лукашенко. Он подчеркнул, что никому не надо будет бояться, что белорусы, обладая ядерным оружием, готовы нанести удар. "Естественно, что удар будет нанесен не ядерным оружием. Я честен перед вами, я вам говорю так, как будет, пока я президент. Изберете другого, может, у вас будет другая политика. Но я буду делать все, чтобы здесь было самое современное оружие", - сказал Лукашенко. Президент Белоруссии подчеркнул, что очень благодарен российской стороне за помощь с этим серьезным оружием. "Уверен, те наши сторонники, кто не понимает этого, вскоре поймут это и без войны. Поэтому "Орешнику" на земле белорусской быть, чтобы не допустить мятежей", - сказал Лукашенко.

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белоруссия, александр лукашенко, оружие