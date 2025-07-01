https://1prime.ru/20250701/osago-859069428.html

Эксперты узнали, насколько хорошо россияне понимают особенности ОСАГО

Эксперты узнали, насколько хорошо россияне понимают особенности ОСАГО - 01.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты узнали, насколько хорошо россияне понимают особенности ОСАГО

1 июля 2003 года в России было введено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В преддверии "дня рождения" | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:00+0300

2025-07-01T17:00+0300

2025-07-01T17:00+0300

россия

авто

осаго

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. 1 июля 2003 года в России было введено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В преддверии "дня рождения" полиса эксперты Авито Авто провели опрос, чтобы узнать, насколько хорошо россияне понимают его суть и особенности.Опрос 2000 интернет-пользователей показал, что точную расшифровку аббревиатуры ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности – знают 45% респондентов. При этом люди старшего возраста чаще правильно отвечали на этот вопрос: 56% участников 45–54 лет и 54% в возрасте 35–44 лет выбрали корректный вариант ответа. Среди молодежи 18–24 лет правильный ответ выбирали в 23% случаев.Чем конкретно ОСАГО отличается от КАСКО знают 38% респондентов. Участники в возрасте 45–54 лет продемонстрировали самый высокий уровень знаний об отличии двух видов страхования (42%), тогда как молодые люди 18–24 лет чаще давали неточные ответы (47%). Напомним, что первый вид страхования защищает от возмещения ущерба, нанесенного другим участникам ДТП, а второй — от повреждений или утраты своего автомобиля, независимо от того, виновен его владелец или нет.Вопросы о том, какой именно ущерб покрывает ОСАГО в случае ДТП, вызвали затруднения у части респондентов. 44% опрошенных правильно указали, что полис предусматривает оплату ремонта автомобиля пострадавшего и/или компенсацию вреда здоровью. Среди участников в возрасте 18–24 лет таких оказалось меньше — около 40% отметили, что не знают точно, какие риски покрывает этот полис.Наличие ОСАГО обязательно для всех водителей. Чтобы его получить, необходимо обратиться в страховую компанию, имеющую лицензию на осуществление данного вида страхования. Это можно сделать как лично, посетив офис компании, так и через интернет, воспользовавшись онлайн-сервисами. В рамках программы льготного страхования по ОСАГО существуют специальные коэффициенты и скидки, которые позволяют снизить стоимость полиса для определенных категорий водителей. Например, действует скидка за безаварийную езду (КБМ), которая уменьшает цену страховки на 5–50% в зависимости от количества лет, прошедших без страховых случаев. Есть и возможность полностью компенсировать стоимость ОСАГО, например, при покупке автомобиля с пробегом до 16 июля в сервисе Селект от Авито в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

https://1prime.ru/20250610/gosduma-858370709.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, осаго