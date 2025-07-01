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Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым - 01.07.2025, ПРАЙМ
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T12:10+0300
2025-07-01T12:10+0300
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общество
москва
киргизия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля. "Второго июля 2025 года в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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россия, общество , москва, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Садыр Жапаров
12:10 01.07.2025
 
Путин проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Киргизии С. Жапаровым
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Киргизии С. Жапаровым
© POOL
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Второго июля 2025 года в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который посетит Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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ПолитикаРОССИЯОбществоМОСКВАКИРГИЗИЯВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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