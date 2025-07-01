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Индия и США могут заключить временную торговую сделку, пишут СМИ

Индия и США могут заключить временную торговую сделку, пишут СМИ - 01.07.2025, ПРАЙМ

Индия и США могут заключить временную торговую сделку, пишут СМИ

Индия и США могут заключить временную торговую сделку уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с переговорами. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T09:48+0300

2025-07-01T09:48+0300

2025-07-01T09:48+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индия и США могут заключить временную торговую сделку уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с переговорами. "Индия готовится заключить временную торговую сделку с США уже на этой неделе, что избежать пошлин (президента США - ред.) Дональда Трампа", - пишет агентство. Отмечается, что такая сделка стала бы первым шагом к всеобъемлющему двустороннему соглашению между Вашингтоном и Нью-Дели. По этим данным, Индия согласилась импортировать больше газа из США для снижения профицита в торговле, который на 2024-2025 финансовый год составлял 41,2 миллиарда долларов. Как указывает агентство, ожидается, что в рамках сделки США отменят пошлины на импорт сельхозпродукции из Индии, в частности пшеницы и молочных продуктов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Обе страны поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени (сентябрь-октябрь) этого года с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.

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нефть, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, мид