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Индия и США могут заключить временную торговую сделку, пишут СМИ - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Индия и США могут заключить временную торговую сделку, пишут СМИ
Индия и США могут заключить временную торговую сделку, пишут СМИ - 01.07.2025, ПРАЙМ
Индия и США могут заключить временную торговую сделку, пишут СМИ
Индия и США могут заключить временную торговую сделку уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с переговорами. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T09:48+0300
2025-07-01T09:48+0300
экономика
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сша
индия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индия и США могут заключить временную торговую сделку уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с переговорами. "Индия готовится заключить временную торговую сделку с США уже на этой неделе, что избежать пошлин (президента США - ред.) Дональда Трампа", - пишет агентство. Отмечается, что такая сделка стала бы первым шагом к всеобъемлющему двустороннему соглашению между Вашингтоном и Нью-Дели. По этим данным, Индия согласилась импортировать больше газа из США для снижения профицита в торговле, который на 2024-2025 финансовый год составлял 41,2 миллиарда долларов. Как указывает агентство, ожидается, что в рамках сделки США отменят пошлины на импорт сельхозпродукции из Индии, в частности пшеницы и молочных продуктов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Обе страны поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени (сентябрь-октябрь) этого года с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.
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нефть, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, мид
Экономика, Нефть, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Нарендра Моди, МИД
09:48 01.07.2025
 
Индия и США могут заключить временную торговую сделку, пишут СМИ

Reuters: Индия и США могут заключить временную торговую сделку на этой неделе

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индия и США могут заключить временную торговую сделку уже на этой неделе, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с переговорами.
"Индия готовится заключить временную торговую сделку с США уже на этой неделе, что избежать пошлин (президента США - ред.) Дональда Трампа", - пишет агентство.
Отмечается, что такая сделка стала бы первым шагом к всеобъемлющему двустороннему соглашению между Вашингтоном и Нью-Дели.
По этим данным, Индия согласилась импортировать больше газа из США для снижения профицита в торговле, который на 2024-2025 финансовый год составлял 41,2 миллиарда долларов.
Как указывает агентство, ожидается, что в рамках сделки США отменят пошлины на импорт сельхозпродукции из Индии, в частности пшеницы и молочных продуктов.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Обе страны поставили перед собой цель завершить первую фазу соглашения к осени (сентябрь-октябрь) этого года с целью более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов.
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Канада, ОАЭ и Индия сократили экспорт алюминия в США до минимума за год
5 июня, 17:22
 
ЭкономикаНефтьСШАИНДИЯДональд ТрампНарендра МодиМИД
 
 
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