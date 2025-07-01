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Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличивают предельный уровень добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличивают предельный уровень добычи нефти - 01.07.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличивают предельный уровень добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в июле продолжают постепенный выход из добровольных ограничений и... | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T00:27+0300

2025-07-01T00:27+0300

2025-07-01T00:27+0300

нефть

энергетика

экономика

москва

саудовская аравия

алжир

игорь сечин

опек

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в июле продолжают постепенный выход из добровольных ограничений и увеличивают предельный уровень добычи нефти еще на 386 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ в дополнение к квотам для всех участников имеют "добровольные" сокращения добычи. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая, восемь членов ОПЕК+ договорились ускорить выход из этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей было решено увеличить добычу в июне и июле. Однако эти страны также придерживаются плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства. Поэтому фактически разрешенная добыча в июле может увеличиться только на 386 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем. Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял на ПМЭФ, что решение ОПЕК+ форсированно увеличивать добычу нефти выглядит дальновидным и оправданным в условиях ирано-израильского конфликта. Он отметил, что ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе речи быть не может, так как мировые запасы сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет.

москва

саудовская аравия

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нефть, москва, саудовская аравия, алжир, игорь сечин, опек, роснефть