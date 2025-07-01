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Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличивают предельный уровень добычи нефти - 01.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличивают предельный уровень добычи нефти
Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличивают предельный уровень добычи нефти - 01.07.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличивают предельный уровень добычи нефти
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в июле продолжают постепенный выход из добровольных ограничений и... | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T00:27+0300
2025-07-01T00:27+0300
нефть
энергетика
экономика
москва
саудовская аравия
алжир
игорь сечин
опек
роснефть
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в июле продолжают постепенный выход из добровольных ограничений и увеличивают предельный уровень добычи нефти еще на 386 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ в дополнение к квотам для всех участников имеют "добровольные" сокращения добычи. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Начиная с мая, восемь членов ОПЕК+ договорились ускорить выход из этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей было решено увеличить добычу в июне и июле. Однако эти страны также придерживаются плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства. Поэтому фактически разрешенная добыча в июле может увеличиться только на 386 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем. Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял на ПМЭФ, что решение ОПЕК+ форсированно увеличивать добычу нефти выглядит дальновидным и оправданным в условиях ирано-израильского конфликта. Он отметил, что ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе речи быть не может, так как мировые запасы сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет.
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нефть, москва, саудовская аравия, алжир, игорь сечин, опек, роснефть
Нефть, Энергетика, Экономика, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЛЖИР, Игорь Сечин, ОПЕК, Роснефть
00:27 01.07.2025
 
Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличивают предельный уровень добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ в июле увеличили добычу нефти на 386 тысяч баррелей в сутки

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан и Оман - в июле продолжают постепенный выход из добровольных ограничений и увеличивают предельный уровень добычи нефти еще на 386 тысяч баррелей в сутки.
Восемь стран ОПЕК+ в дополнение к квотам для всех участников имеют "добровольные" сокращения добычи. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
Начиная с мая, восемь членов ОПЕК+ договорились ускорить выход из этих ограничений: с мая они добывали на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысяч баррелей было решено увеличить добычу в июне и июле.
Однако эти страны также придерживаются плана по компенсации ранее допущенного перепроизводства. Поэтому фактически разрешенная добыча в июле может увеличиться только на 386 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июнем.
Уровни добычи на август "восьмерка" планирует обсудить 6 июля.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял на ПМЭФ, что решение ОПЕК+ форсированно увеличивать добычу нефти выглядит дальновидным и оправданным в условиях ирано-израильского конфликта. Он отметил, что ни о каком избытке нефти на рынке в долгосрочной перспективе речи быть не может, так как мировые запасы сейчас находятся на минимальных уровнях за последние пять лет.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьМОСКВАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАЛЖИРИгорь СечинОПЕКРоснефть
 
 
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