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"СПБ биржа" в июне увеличила объем торгов
"СПБ биржа" в июне увеличила объем торгов - 01.07.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" в июне увеличила объем торгов
Объем торгов на "СПБ бирже" по итогам июня составил 127,26 миллиарда рублей, показав рост к маю на 25,83%, говорится в сообщении торговой площадки. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T15:51+0300
2025-07-01T15:51+0300
2025-07-01T15:51+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Объем торгов на "СПБ бирже" по итогам июня составил 127,26 миллиарда рублей, показав рост к маю на 25,83%, говорится в сообщении торговой площадки. "Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам июня 2025 года составил 127,26 миллиарда рублей. Это на 25,83% больше, чем в мае 2025 года (101,14 миллиарда рублей), и в 34,19 раза превышает показатель июня 2024 года (3,72 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Доля объема торгов по выходным дням составила 12,71% (16,17 миллиарда рублей) от общего объема торгов за месяц. Среднедневной объем торгов в будние дни июня составил 5,55 миллиарда рублей, что на 20,69% больше, чем в мае (4,60 миллиарда рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 4,24 миллиарда рублей (в мае - 3,26 миллиарда рублей), уточняет биржа. Участники торгов заключили в июне 14,01 миллиона сделок, что на 6,41% больше по сравнению с маем, когда было заключено 13,17 миллиона сделок. При этом количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в июне увеличилось до 334,9 тысячи, что на 10,8% больше, чем в мае, когда было 302,25 тысячи счетов. Также в информационной системе "СПБ биржи" размещены восемь выпусков ЦФА на сумму 5,68 миллиарда рублей, в мае эта сумма составила 2,7 миллиарда рублей.
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финансы, спб биржа
Экономика, Финансы, СПБ биржа
"СПБ биржа" в июне увеличила объем торгов
Объем торгов на "СПБ бирже" по итогам июня вырос на 25,83%
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Объем торгов на "СПБ бирже" по итогам июня составил 127,26 миллиарда рублей, показав рост к маю на 25,83%, говорится в сообщении торговой площадки.
"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам июня 2025 года составил 127,26 миллиарда рублей. Это на 25,83% больше, чем в мае 2025 года (101,14 миллиарда рублей), и в 34,19 раза превышает показатель июня 2024 года (3,72 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
Доля объема торгов по выходным дням составила 12,71% (16,17 миллиарда рублей) от общего объема торгов за месяц. Среднедневной объем торгов в будние дни июня составил 5,55 миллиарда рублей, что на 20,69% больше, чем в мае (4,60 миллиарда рублей). С учетом выходных дней среднедневной объем торгов составил 4,24 миллиарда рублей (в мае - 3,26 миллиарда рублей), уточняет биржа.
Участники торгов заключили в июне 14,01 миллиона сделок, что на 6,41% больше по сравнению с маем, когда было заключено 13,17 миллиона сделок. При этом количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в июне увеличилось до 334,9 тысячи, что на 10,8% больше, чем в мае, когда было 302,25 тысячи счетов.
Также в информационной системе "СПБ биржи" размещены восемь выпусков ЦФА на сумму 5,68 миллиарда рублей, в мае эта сумма составила 2,7 миллиарда рублей.
На Мосбирже будет доступно более 150 инструментов на торгах в выходные