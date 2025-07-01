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"Циан" отметил стагнацию цен на вторичном рынке жилья

"Циан" отметил стагнацию цен на вторичном рынке жилья - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Циан" отметил стагнацию цен на вторичном рынке жилья

Цены на вторичном рынке жилья в крупных российских городах стагнируют уже больше года, сообщила пресс-служба "Циана". | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T12:08+0300

2025-07-01T12:08+0300

2025-07-01T12:08+0300

недвижимость

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циан

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на вторичном рынке жилья в крупных российских городах стагнируют уже больше года, сообщила пресс-служба "Циана". По данным компании, в июне 2025 года цены предложения в городах с населением более 500 тысяч человек в среднем увеличились лишь на 0,2%. Более чем на 1% вторичное жилье подорожало лишь в Сочи, Перми, Воронеже, Ленинградской области, Севастополе, Уфе. Снижение цен зафиксировано в Ставрополе, Ростове-на-Дону и Новокузнецке. "Последний раз "квадрат" дорожал более чем на 1% в марте прошлого года, то есть стагнация характерна для рынка уже 15 месяцев. Столь длительный период околонулевой динамики цен фиксируется нами впервые с 2018 года. Средний рост год к году – +6%, то есть почти вдвое ниже официальной инфляции", – говорится в сообщении. Как отмечается в нем, за последние 12 месяцев вторичка заметнее всего подорожала в Ижевске, Калининграде, Оренбурге, Перми и Казани (от +11% до +18%). Сократилась стоимость квадратного метра относительно прошлого года только в Ленинградской области (–1%) и Новокузнецке (–4%). "Спрос держится на достаточно высоком уровне, а средние цены предложения увеличиваются незаметно. Сейчас нет возможностей сильно наращивать стоимость квартир: ипотечные ставки находятся на заградительном уровне, а доходы населения уже не растут так быстро, как в 2023-2024 годах. Стагнация средних цен предложения сохранится и в дальнейшем при отсутствии значимых внешних событий", – подчеркивается в сообщении.

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недвижимость, бизнес, циан