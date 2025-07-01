Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ - 01.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250701/vsu-859074095.html
"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ
"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ - 01.07.2025, ПРАЙМ
"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот. | 01.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-01T17:29+0300
2025-07-01T17:29+0300
спецоперация на украине
киев
украина
le figaro
всу
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот."Это значит, что они используют F-16, чтобы сбивать дроны? Это все равно что кувалдой отмахиваться от комаров", — написал один из пользователей."Использовать истребители для перехвата дронов — это какое-то извращение", — заметил другой."Украина не может выиграть. Каждый день новые смерти, но деньги им все равно дают, так что олигархи становятся все богаче", — выразил мнение еще один комментатор.Некоторые пользователи также вспомнили, как прежде чиновники утверждали, что наличие у Украины современных вооружений, таких как F-16, системы CAESAR и высокоточные ракеты, могло бы кардинально изменить ход конфликта. Однако сейчас, когда все эти ресурсы уже имеются, ситуация остается без изменений.В конце июня украинские СМИ сообщили о новой потере истребителя F-16 из-за полученных повреждений, при этом пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ не развивает дроновые системы ПВО и блокирует их закупки, что вынуждает пилотов рисковать своими жизнями ради перехвата беспилотников.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250701/vsu-859068093.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, украина, le figaro, всу, f-16
Спецоперация на Украине, Киев, УКРАИНА, Le Figaro, ВСУ, F-16
17:29 01.07.2025
 
"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ

Читатели французского издания Le Figaro обсуждают крушение истребителя F-16

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот.
"Это значит, что они используют F-16, чтобы сбивать дроны? Это все равно что кувалдой отмахиваться от комаров", — написал один из пользователей.
"Использовать истребители для перехвата дронов — это какое-то извращение", — заметил другой.
"Украина не может выиграть. Каждый день новые смерти, но деньги им все равно дают, так что олигархи становятся все богаче", — выразил мнение еще один комментатор.
Некоторые пользователи также вспомнили, как прежде чиновники утверждали, что наличие у Украины современных вооружений, таких как F-16, системы CAESAR и высокоточные ракеты, могло бы кардинально изменить ход конфликта. Однако сейчас, когда все эти ресурсы уже имеются, ситуация остается без изменений.
В конце июня украинские СМИ сообщили о новой потере истребителя F-16 из-за полученных повреждений, при этом пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ не развивает дроновые системы ПВО и блокирует их закупки, что вынуждает пилотов рисковать своими жизнями ради перехвата беспилотников.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2025
Финскую компанию заподозрили в отмывании денег из-за бронежилетов ВСУ
15:00
 
Спецоперация на УкраинеКиевУКРАИНАLe FigaroВСУF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала