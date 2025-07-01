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"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ

"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ - 01.07.2025, ПРАЙМ

"Отмахиваться от комаров". На Западе в недоумении от тактики ВСУ

Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот. | 01.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-01T17:29+0300

2025-07-01T17:29+0300

2025-07-01T17:29+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот."Это значит, что они используют F-16, чтобы сбивать дроны? Это все равно что кувалдой отмахиваться от комаров", — написал один из пользователей."Использовать истребители для перехвата дронов — это какое-то извращение", — заметил другой."Украина не может выиграть. Каждый день новые смерти, но деньги им все равно дают, так что олигархи становятся все богаче", — выразил мнение еще один комментатор.Некоторые пользователи также вспомнили, как прежде чиновники утверждали, что наличие у Украины современных вооружений, таких как F-16, системы CAESAR и высокоточные ракеты, могло бы кардинально изменить ход конфликта. Однако сейчас, когда все эти ресурсы уже имеются, ситуация остается без изменений.В конце июня украинские СМИ сообщили о новой потере истребителя F-16 из-за полученных повреждений, при этом пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ не развивает дроновые системы ПВО и блокирует их закупки, что вынуждает пилотов рисковать своими жизнями ради перехвата беспилотников.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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киев, украина, le figaro, всу, f-16