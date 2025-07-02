https://1prime.ru/20250702/aeroflot-859101131.html
Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды за 2024 год - 02.07.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Аэрофлота" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты станут первыми за шесть лет - в... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:08+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты станут первыми за шесть лет - в последний раз дивиденды были по итогам 2018 года, следует из сообщения крупнейшей российской авиакомпании. "Годовое общее собрание акционеров одобрило выплату дивидендов по результатам 2024 финансового года. Размер дивидендов - 5,27 ₽ на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Аэрофлот", - говорится в сообщении. Датой составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определено 18 июля. "Аэрофлот" в марте текущего года обновил дивидендную политику, повысив целевой уровень выплат с 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства РФ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2024 году составила 55 миллиардов рублей против убытка в 14 миллиардов рублей годом ранее. Решение принято на основе новой дивидендной политики, которая предполагает целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, в размере 50% от скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, пояснял "Аэрофлот". В соответствии с российским законодательством размер выплаты ограничен прибылью по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с учетом незначительных отчислений для увеличения размера резервного фонда. Таким образом, компания распределяет чистую прибыль по РСБУ практически в полном объеме. Держатели акций получат выплаты впервые с 2019 года, уточняет компания. Согласно расчетам РИА Новости, в результате компания направила на дивиденды за 2024 год почти 21 миллиард рублей. Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за тот год составила 21,96 миллиарда рублей. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
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рф, аэрофлот
Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды за 2024 год
Акционеры "Аэрофлота" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Аэрофлота" утвердили решение выплатить дивиденды по результатам 2024 года из расчета 5,27 рубля на акцию, выплаты станут первыми за шесть лет - в последний раз дивиденды были по итогам 2018 года, следует из сообщения крупнейшей российской авиакомпании.
"Годовое общее собрание акционеров одобрило выплату дивидендов по результатам 2024 финансового года. Размер дивидендов - 5,27 ₽ на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Аэрофлот", - говорится в сообщении.
Датой составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определено 18 июля.
"Аэрофлот" в марте текущего года обновил дивидендную политику, повысив целевой уровень выплат с 25% до 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства РФ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО в 2024 году составила 55 миллиардов рублей против убытка в 14 миллиардов рублей годом ранее.
Решение принято на основе новой дивидендной политики, которая предполагает целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, в размере 50% от скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, пояснял "Аэрофлот".
В соответствии с российским законодательством размер выплаты ограничен прибылью по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с учетом незначительных отчислений для увеличения размера резервного фонда. Таким образом, компания распределяет чистую прибыль по РСБУ практически в полном объеме. Держатели акций получат выплаты впервые с 2019 года, уточняет компания.
Согласно расчетам РИА Новости, в результате компания направила на дивиденды за 2024 год почти 21 миллиард рублей. Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за тот год составила 21,96 миллиарда рублей.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
"Аэрофлот" планирует выполнить ближайший рейс в Иран 4 июля