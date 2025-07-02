https://1prime.ru/20250702/aeroport-859083115.html
В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов
В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов - 02.07.2025, ПРАЙМ
В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов
Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский международный аэропорт "Толмачево" утром в среду, сообщает авиаузел. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T06:02+0300
2025-07-02T06:02+0300
2025-07-02T06:02+0300
общество
томск
самара
улан-удэ
аэропорт толмачево
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859083115.jpg?1751425331
НОВОСИБИРСК, 2 июл – ПРАЙМ. Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский международный аэропорт "Толмачево" утром в среду, сообщает авиаузел.
"В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов… Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн табло на сайте аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети "ВКонтакте".
По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживаются более 20 рейсов по различным направлениям. В частности, задерживается прилет самолетов из Тюмени, Томска, Самары, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Барнаула, Читы, Красноярска, Ханты-Мансийска, Пекина и других городов.
томск
самара
улан-удэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , томск, самара, улан-удэ, аэропорт толмачево, вконтакте
Общество , Томск, САМАРА, Улан-Удэ, аэропорт Толмачево, ВКонтакте
В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов
Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт "Толмачево"
НОВОСИБИРСК, 2 июл – ПРАЙМ. Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский международный аэропорт "Толмачево" утром в среду, сообщает авиаузел.
"В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов… Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн табло на сайте аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети "ВКонтакте".
По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживаются более 20 рейсов по различным направлениям. В частности, задерживается прилет самолетов из Тюмени, Томска, Самары, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Барнаула, Читы, Красноярска, Ханты-Мансийска, Пекина и других городов.