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В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов - 02.07.2025, ПРАЙМ
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В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов
В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов - 02.07.2025, ПРАЙМ
В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов
Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский международный аэропорт "Толмачево" утром в среду, сообщает авиаузел. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T06:02+0300
2025-07-02T06:02+0300
общество
томск
самара
улан-удэ
аэропорт толмачево
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НОВОСИБИРСК, 2 июл – ПРАЙМ. Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский международный аэропорт "Толмачево" утром в среду, сообщает авиаузел. "В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов… Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн табло на сайте аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети "ВКонтакте". По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживаются более 20 рейсов по различным направлениям. В частности, задерживается прилет самолетов из Тюмени, Томска, Самары, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Барнаула, Читы, Красноярска, Ханты-Мансийска, Пекина и других городов.
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192
40
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общество , томск, самара, улан-удэ, аэропорт толмачево, вконтакте
Общество , Томск, САМАРА, Улан-Удэ, аэропорт Толмачево, ВКонтакте
06:02 02.07.2025
 
В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов

Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт "Толмачево"

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НОВОСИБИРСК, 2 июл – ПРАЙМ. Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский международный аэропорт "Толмачево" утром в среду, сообщает авиаузел.
"В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов… Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн табло на сайте аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети "ВКонтакте".
По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживаются более 20 рейсов по различным направлениям. В частности, задерживается прилет самолетов из Тюмени, Томска, Самары, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Барнаула, Читы, Красноярска, Ханты-Мансийска, Пекина и других городов.
 
ОбществоТомскСАМАРАУлан-Удэаэропорт ТолмачевоВКонтакте
 
 
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