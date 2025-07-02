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В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов

В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов - 02.07.2025, ПРАЙМ

В новосибирском аэропорту задерживаются более 20 авиарейсов

Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский международный аэропорт "Толмачево" утром в среду, сообщает авиаузел. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T06:02+0300

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НОВОСИБИРСК, 2 июл – ПРАЙМ. Более 20 авиарейсов задерживаются на прилет в новосибирский международный аэропорт "Толмачево" утром в среду, сообщает авиаузел. "В связи с метеоусловиями (туман) в настоящее время возможны задержки рейсов… Актуальная информация о рейсах представлена на онлайн табло на сайте аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети "ВКонтакте". По данным онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задерживаются более 20 рейсов по различным направлениям. В частности, задерживается прилет самолетов из Тюмени, Томска, Самары, Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Барнаула, Читы, Красноярска, Ханты-Мансийска, Пекина и других городов.

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