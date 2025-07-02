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Алиханов выступит в Совфеде
Алиханов выступит в Совфеде - 02.07.2025, ПРАЙМ
Алиханов выступит в Совфеде
Глава Минпромторга Антон Алиханов в среду выступит в Совфеде, в рамках "правительственного часа" министр расскажет о мерах по обеспечению технологического... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T00:18+0300
2025-07-02T00:18+0300
2025-07-02T00:18+0300
общество
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минпромторг
совфед
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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов в среду выступит в Совфеде, в рамках "правительственного часа" министр расскажет о мерах по обеспечению технологического суверенитета страны, говорится в повестке.
В ходе заседания сенаторы РФ рассмотрят законы о ратификации протоколов, вносящих изменения в соглашения ОДКБ о статусе формирований сил системы коллективной безопасности и их перемещениях, ратификации Соглашения о трансграничном допуске ценных бумаг на биржах Евразийского экономического союза, а также Соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения.
Совфед также обсудит закон об увеличении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Документом устанавливается, что несоблюдение гражданином этой нормы влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
В повестке заседания – законы об изменении порядка компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, об обязательной предустановке российского магазина приложений Rustore на смартфоны и планшеты, о расширении возможностей ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав, об усилении ответственности за отказ от прохождения весогабаритного контроля водителями большегрузов.
Также парламентарии рассмотрят законы о льготах для аграрных предприятий, работающих в регионах с режимом контртеррористической операции, о регулировании доступа к водным биоресурсам для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, сенаторы обсудят законы о расширении перечня оснований для признания ветераном боевых действий, о новых правилах заверения документов для добровольцев в зоне СВО.
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общество , рф, оаэ, дальний восток, антон алиханов, минпромторг, совфед
Общество , РФ, ОАЭ, Дальний Восток, Антон Алиханов, Минпромторг, Совфед
Алиханов выступит в Совфеде
Глава Минпромторга Алиханов в среду выступит в Совфеде
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Глава Минпромторга Антон Алиханов в среду выступит в Совфеде, в рамках "правительственного часа" министр расскажет о мерах по обеспечению технологического суверенитета страны, говорится в повестке.
В ходе заседания сенаторы РФ рассмотрят законы о ратификации протоколов, вносящих изменения в соглашения ОДКБ о статусе формирований сил системы коллективной безопасности и их перемещениях, ратификации Соглашения о трансграничном допуске ценных бумаг на биржах Евразийского экономического союза, а также Соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения.
Совфед также обсудит закон об увеличении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Документом устанавливается, что несоблюдение гражданином этой нормы влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
В повестке заседания – законы об изменении порядка компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, об обязательной предустановке российского магазина приложений Rustore на смартфоны и планшеты, о расширении возможностей ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав, об усилении ответственности за отказ от прохождения весогабаритного контроля водителями большегрузов.
Также парламентарии рассмотрят законы о льготах для аграрных предприятий, работающих в регионах с режимом контртеррористической операции, о регулировании доступа к водным биоресурсам для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, сенаторы обсудят законы о расширении перечня оснований для признания ветераном боевых действий, о новых правилах заверения документов для добровольцев в зоне СВО.