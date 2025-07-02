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Россия кратно нарастила производство по всем видам вооружения

Россия кратно нарастила производство по всем видам вооружения - 02.07.2025, ПРАЙМ

Россия кратно нарастила производство по всем видам вооружения

Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, заявил в | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:13+0300

2025-07-02T11:13+0300

2025-07-02T11:13+0300

вооружения

общество

антон алиханов

совет федерации

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Начну с ОПК. Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на недавних совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, в том числе по перспективным видам вооружения, военной и специальной техники", — сказал министр. Он добавил, что наращивание мощностей ОПК продолжается для возможности обеспечить все потребности СВО и реализовать экспортный потенциал. "В свою очередь, это стимулирует развитие гражданских направлений промышленности", — добавил Алиханов.

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общество , антон алиханов, совет федерации