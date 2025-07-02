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Завершается проектирование российского поезда для ВСМ, заявил Алиханов
Завершается проектирование российского поезда для ВСМ, заявил Алиханов - 02.07.2025, ПРАЙМ
Завершается проектирование российского поезда для ВСМ, заявил Алиханов
Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:28+0300
2025-07-02T11:28+0300
2025-07-02T11:28+0300
общество
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антон алиханов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. В среду он выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации. "Также по поручению Владимира Владимировича (Путин - ред.) в железнодорожном машиностроении планируем восполнить единственную неохваченную нишу - это высокоскоростные поезда. Обеспечили исполнителю - "Уральским локомотивам" - поддержку через кластерную инвестплатформу. По графику идет строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов – двигателя, тележки и кузова состава", - сказал Алиханов.
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общество , рф, антон алиханов, совет федерации
Общество , РФ, Антон Алиханов, Совет Федерации
Завершается проектирование российского поезда для ВСМ, заявил Алиханов
Алиханов: завершается проектирование российского высокоскоростного поезда
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Завершается проектирование российского высокоскоростного поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
В среду он выступал на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"Также по поручению Владимира Владимировича (Путин - ред.) в железнодорожном машиностроении планируем восполнить единственную неохваченную нишу - это высокоскоростные поезда. Обеспечили исполнителю - "Уральским локомотивам" - поддержку через кластерную инвестплатформу. По графику идет строительство необходимых мощностей. Завершается проектирование самого поезда и готовятся к испытаниям опытные образцы основных узлов – двигателя, тележки и кузова состава", - сказал Алиханов.
Алиханов рассказал о поддержке российского авторынка