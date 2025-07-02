Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/alikhanov-859093387.html
Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16%
Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16%
Производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:30+0300
2025-07-02T11:30+0300
экономика
общество
рф
антон алиханов
совет федерации
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/28/763122824_0:39:2000:1164_1920x0_80_0_0_d1e8355663c0c1fbb69cb5ce532cf375.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В частности, на 16% прирастают объемы в фармацевтике", - сказал министр об итогах производства в фармацевтике в первых пяти месяцах 2025 года в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. Он добавил, что приоритетом в отрасли является максимальный охват номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сейчас в России выпускается свыше 85% всех международных непатентованных наименований из этого перечня. "И 60% можем обеспечить собственными субстанциями - этому в том числе способствовал запуск в последние 2 года 8 новых промплощадок", - подчеркнул Алиханов. Министр добавил, что к 2030 году в России планируется повысить обеспеченность фармацевтики сырьем до 80% стратегически значимых лекарственных средств.
https://1prime.ru/20250624/ozon-858850994.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/28/763122824_198:0:1802:1203_1920x0_80_0_0_53dfd4763f8ab2cb51b957948b95b8ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, антон алиханов, совет федерации, бизнес
Экономика, Общество , РФ, Антон Алиханов, Совет Федерации, Бизнес
11:30 02.07.2025
 
Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16%

Алиханов: производство в фармацевтике за январь-май выросло на 16 процентов

© fotolia.com / cat_111Таблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© fotolia.com / cat_111
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В частности, на 16% прирастают объемы в фармацевтике", - сказал министр об итогах производства в фармацевтике в первых пяти месяцах 2025 года в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Он добавил, что приоритетом в отрасли является максимальный охват номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сейчас в России выпускается свыше 85% всех международных непатентованных наименований из этого перечня.
"И 60% можем обеспечить собственными субстанциями - этому в том числе способствовал запуск в последние 2 года 8 новых промплощадок", - подчеркнул Алиханов.
Министр добавил, что к 2030 году в России планируется повысить обеспеченность фармацевтики сырьем до 80% стратегически значимых лекарственных средств.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года
24 июня, 14:59
 
ЭкономикаОбществоРФАнтон АлихановСовет ФедерацииБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала