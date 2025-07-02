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Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16%
Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16%
Производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:30+0300
2025-07-02T11:30+0300
2025-07-02T11:30+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В частности, на 16% прирастают объемы в фармацевтике", - сказал министр об итогах производства в фармацевтике в первых пяти месяцах 2025 года в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. Он добавил, что приоритетом в отрасли является максимальный охват номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сейчас в России выпускается свыше 85% всех международных непатентованных наименований из этого перечня. "И 60% можем обеспечить собственными субстанциями - этому в том числе способствовал запуск в последние 2 года 8 новых промплощадок", - подчеркнул Алиханов. Министр добавил, что к 2030 году в России планируется повысить обеспеченность фармацевтики сырьем до 80% стратегически значимых лекарственных средств.
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общество , рф, антон алиханов, совет федерации, бизнес
Экономика, Общество , РФ, Антон Алиханов, Совет Федерации, Бизнес
Производство в фармацевтической отрасли за январь-май выросло на 16%
Алиханов: производство в фармацевтике за январь-май выросло на 16 процентов
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Производство в фармацевтической отрасли РФ за январь-май текущего года выросло на 16% в годовом выражении, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В частности, на 16% прирастают объемы в фармацевтике", - сказал министр об итогах производства в фармацевтике в первых пяти месяцах 2025 года в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Он добавил, что приоритетом в отрасли является максимальный охват номенклатуры жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сейчас в России выпускается свыше 85% всех международных непатентованных наименований из этого перечня.
"И 60% можем обеспечить собственными субстанциями - этому в том числе способствовал запуск в последние 2 года 8 новых промплощадок", - подчеркнул Алиханов.
Министр добавил, что к 2030 году в России планируется повысить обеспеченность фармацевтики сырьем до 80% стратегически значимых лекарственных средств.
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