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Количество российских брендов одежды и обуви за три года выросло на 18%
Количество российских брендов одежды и обуви за три года выросло на 18% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Количество российских брендов одежды и обуви за три года выросло на 18%
Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T11:33+0300
2025-07-02T11:33+0300
2025-07-02T11:33+0300
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общество
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антон алиханов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В легкой промышленности мы за кратчайший период заместили ушедшие иностранные компании. За 3 года число наших брендов одежды и обуви увеличилось на 18%", - сказал министр в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, для повышения независимости отрасли Минпромторг РФ делает акцент на развитии производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. В этом направлении российские компании с 2020 года в 1,5 раза нарастили объемы выпуска синтетических тканей. "При этом дизайнеров модной одежды, других креативных индустрий вдохновляет художественный стиль народных промыслов. Мы системно работаем над сохранением богатого наследия НХП, активно продвигаем индустрию на различных площадках и реализуем меры поддержки", - заключил министр.
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общество , рф, антон алиханов, совет федерации, минпромторг
Экономика, Общество , РФ, Антон Алиханов, Совет Федерации, Минпромторг
Количество российских брендов одежды и обуви за три года выросло на 18%
Алиханов: число российских брендов одежды и обуви за три года выросло на 18%
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В легкой промышленности мы за кратчайший период заместили ушедшие иностранные компании. За 3 года число наших брендов одежды и обуви увеличилось на 18%", - сказал министр в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Он отметил, для повышения независимости отрасли Минпромторг РФ делает акцент на развитии производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. В этом направлении российские компании с 2020 года в 1,5 раза нарастили объемы выпуска синтетических тканей.
"При этом дизайнеров модной одежды, других креативных индустрий вдохновляет художественный стиль народных промыслов. Мы системно работаем над сохранением богатого наследия НХП, активно продвигаем индустрию на различных площадках и реализуем меры поддержки", - заключил министр.
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