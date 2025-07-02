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Количество российских брендов одежды и обуви за три года выросло на 18%

Количество российских брендов одежды и обуви за три года выросло на 18% - 02.07.2025, ПРАЙМ

Количество российских брендов одежды и обуви за три года выросло на 18%

Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T11:33+0300

2025-07-02T11:33+0300

2025-07-02T11:33+0300

экономика

общество

рф

антон алиханов

совет федерации

минпромторг

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В легкой промышленности мы за кратчайший период заместили ушедшие иностранные компании. За 3 года число наших брендов одежды и обуви увеличилось на 18%", - сказал министр в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, для повышения независимости отрасли Минпромторг РФ делает акцент на развитии производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. В этом направлении российские компании с 2020 года в 1,5 раза нарастили объемы выпуска синтетических тканей. "При этом дизайнеров модной одежды, других креативных индустрий вдохновляет художественный стиль народных промыслов. Мы системно работаем над сохранением богатого наследия НХП, активно продвигаем индустрию на различных площадках и реализуем меры поддержки", - заключил министр.

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общество , рф, антон алиханов, совет федерации, минпромторг