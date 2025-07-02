Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов оценил стоимость первых Ил-114 - 02.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250702/alikhanov-859100798.html
Алиханов оценил стоимость первых Ил-114
Алиханов оценил стоимость первых Ил-114 - 02.07.2025, ПРАЙМ
Алиханов оценил стоимость первых Ил-114
Первые три самолета Ил-114 будут стоить по 4 миллиарда рублей, далее стоимость будет на уровне зарубежных аналогов - 2,6 миллиарда рублей - в том числе за счет... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T14:03+0300
2025-07-02T14:03+0300
общество
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
bombardier
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206927_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_6581b70ba61b25c14631f13e259333f6.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Первые три самолета Ил-114 будут стоить по 4 миллиарда рублей, далее стоимость будет на уровне зарубежных аналогов - 2,6 миллиарда рублей - в том числе за счет работы по оптимизации стоимости комплектующих, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Региональный пассажирский самолет создается по поручению президента России для решения задач обеспечения транспортной связанности страны. Программа модернизации и возобновления серийного производства Ил-114-300 реализуется при поддержке Минпромторга. "Ил-114, три штуки первые, это по сути НИОКР, они стоят 4 миллиарда рублей каждая машина. Следующие самолеты будут стоить 2,6 миллиарда рублей. Это на уровне Bombardier, ATR, тех самолетов, которые являются конкурентами, аналогами", - сообщил Алиханов. По его словам, цена будет постепенно снижаться в том числе за счет работы по оптимизации стоимости комплектующих. "У Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) есть программа репрайсинга... работы с давлением на цены. И мы готовы поддерживать создание вторых, третьих альтернативных поставщиков, чтобы создавать давление на цены отдельных комплектующих. Это касается и самой цены самолета", - рассказал глава Минпромторга. Завершение сертификации самолета Ил-114-300 с российским двигателем ТВ7-117-СТ-01 и первые серийные поставки двигателей ожидаются в 2025 году. Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет производства Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха". Максимальная вместимость - 68 мест. Машина заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах.
https://1prime.ru/20250702/minpromtorg-859095997.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848206927_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_c6ea3f97bd6b1a99cef8ca215dc9e3dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , антон алиханов, минпромторг, совет федерации, bombardier
Общество , Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации, Bombardier
14:03 02.07.2025
 
Алиханов оценил стоимость первых Ил-114

Глава Минпромторга Алиханов: первые три Ил-114 будут стоить по 4 млрд рублей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Первые три самолета Ил-114 будут стоить по 4 миллиарда рублей, далее стоимость будет на уровне зарубежных аналогов - 2,6 миллиарда рублей - в том числе за счет работы по оптимизации стоимости комплектующих, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Региональный пассажирский самолет создается по поручению президента России для решения задач обеспечения транспортной связанности страны. Программа модернизации и возобновления серийного производства Ил-114-300 реализуется при поддержке Минпромторга.
"Ил-114, три штуки первые, это по сути НИОКР, они стоят 4 миллиарда рублей каждая машина. Следующие самолеты будут стоить 2,6 миллиарда рублей. Это на уровне Bombardier, ATR, тех самолетов, которые являются конкурентами, аналогами", - сообщил Алиханов.
По его словам, цена будет постепенно снижаться в том числе за счет работы по оптимизации стоимости комплектующих. "У Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) есть программа репрайсинга... работы с давлением на цены. И мы готовы поддерживать создание вторых, третьих альтернативных поставщиков, чтобы создавать давление на цены отдельных комплектующих. Это касается и самой цены самолета", - рассказал глава Минпромторга.
Завершение сертификации самолета Ил-114-300 с российским двигателем ТВ7-117-СТ-01 и первые серийные поставки двигателей ожидаются в 2025 году.
Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет производства Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха". Максимальная вместимость - 68 мест. Машина заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах.
Самолет
Первые пять самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора"
12:22
 
ОбществоАнтон АлихановМинпромторгСовет ФедерацииBombardier
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала