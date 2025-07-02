https://1prime.ru/20250702/alikhanov-859100798.html

Алиханов оценил стоимость первых Ил-114

Алиханов оценил стоимость первых Ил-114 - 02.07.2025, ПРАЙМ

Алиханов оценил стоимость первых Ил-114

Первые три самолета Ил-114 будут стоить по 4 миллиарда рублей, далее стоимость будет на уровне зарубежных аналогов - 2,6 миллиарда рублей - в том числе за счет... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T14:03+0300

2025-07-02T14:03+0300

2025-07-02T14:03+0300

общество

антон алиханов

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Первые три самолета Ил-114 будут стоить по 4 миллиарда рублей, далее стоимость будет на уровне зарубежных аналогов - 2,6 миллиарда рублей - в том числе за счет работы по оптимизации стоимости комплектующих, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Региональный пассажирский самолет создается по поручению президента России для решения задач обеспечения транспортной связанности страны. Программа модернизации и возобновления серийного производства Ил-114-300 реализуется при поддержке Минпромторга. "Ил-114, три штуки первые, это по сути НИОКР, они стоят 4 миллиарда рублей каждая машина. Следующие самолеты будут стоить 2,6 миллиарда рублей. Это на уровне Bombardier, ATR, тех самолетов, которые являются конкурентами, аналогами", - сообщил Алиханов. По его словам, цена будет постепенно снижаться в том числе за счет работы по оптимизации стоимости комплектующих. "У Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) есть программа репрайсинга... работы с давлением на цены. И мы готовы поддерживать создание вторых, третьих альтернативных поставщиков, чтобы создавать давление на цены отдельных комплектующих. Это касается и самой цены самолета", - рассказал глава Минпромторга. Завершение сертификации самолета Ил-114-300 с российским двигателем ТВ7-117-СТ-01 и первые серийные поставки двигателей ожидаются в 2025 году. Ил-114-300 – региональный пассажирский самолет производства Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха". Максимальная вместимость - 68 мест. Машина заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах.

https://1prime.ru/20250702/minpromtorg-859095997.html

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общество , антон алиханов, минпромторг, совет федерации, bombardier