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Алиханов прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили

Алиханов прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили - 02.07.2025, ПРАЙМ

Алиханов прокомментировал индексацию утилизационного сбора на автомобили

Индексация утилизационного сбора на автомобили проведена в достаточной степени, дополнительное ее проведение сверх запланированного бессмысленно, сообщил... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T16:10+0300

2025-07-02T16:10+0300

2025-07-02T16:10+0300

экономика

общество

антон алиханов

минпромторг

совет федерации

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Индексация утилизационного сбора на автомобили проведена в достаточной степени, дополнительное ее проведение сверх запланированного бессмысленно, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в Совете Федерации. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы был проиндексирован с 1 января 2025 года на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта – от возраста и массы. Он представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. "Нет. Она (индексация - ред.) достаточно проведена уже была и прописана на 5 лет вперед, поэтому смысла в этом нет", - сказал министр, отвечая на вопрос о планах по дополнительной индексации утильсбора. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.

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общество , антон алиханов, минпромторг, совет федерации