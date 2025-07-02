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Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за США
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за США - 02.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются вслед за рынками США и после выхода макростатистики,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T08:07+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются вслед за рынками США и после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3 456,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 069,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,78%, до 24 260 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,04%, до 3 057,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,73%, до 8 603,6 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,53%, до 39 775,4 пункта. Сдержало фондовые индексы Азии снижение американских фондовых бирж. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, во вторник уменьшился на 0,82%. Трейдеры отреагировали на высказывания президента США Дональда Трампа о пошлинах. Так, американский президент ранее заявил, что не рассматривает отсрочку по возвращению повышенных пошлин 9 июля и повторил свою угрозу прекратить переговоры и ввести пошлины для некоторых стран, включая Японию, пишет агентство Блумберг. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику, вышедшую ранее в среду. Годовая инфляция в Южной Корее в июне ускорилась до 2,2% с 1,9% в мае, ожидалось ускорение только до 2,1%. В месячном выражении цены не изменились, как и ожидалось. Розничные продажи в Австралии в мае выросли на 0,2% к апрелю, ожидался рост на 0,4%.
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общество , сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Общество , США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за США
Биржи АТР снижаются вслед за рынками США и после выхода макростатистики
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются вслед за рынками США и после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3 456,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 069,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,78%, до 24 260 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,04%, до 3 057,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,73%, до 8 603,6 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,53%, до 39 775,4 пункта.
Сдержало фондовые индексы Азии снижение американских фондовых бирж. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, во вторник уменьшился на 0,82%.
Трейдеры отреагировали на высказывания президента США Дональда Трампа о пошлинах. Так, американский президент ранее заявил, что не рассматривает отсрочку по возвращению повышенных пошлин 9 июля и повторил свою угрозу прекратить переговоры и ввести пошлины для некоторых стран, включая Японию, пишет агентство Блумберг.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику, вышедшую ранее в среду. Годовая инфляция в Южной Корее в июне ускорилась до 2,2% с 1,9% в мае, ожидалось ускорение только до 2,1%. В месячном выражении цены не изменились, как и ожидалось.
Розничные продажи в Австралии в мае выросли на 0,2% к апрелю, ожидался рост на 0,4%.
Фондовые индексы АТР во вторник в основном выросли