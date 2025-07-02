https://1prime.ru/20250702/atr--859084772.html

Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за США

Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за США - 02.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снижаются вслед за США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются вслед за рынками США и после выхода макростатистики,... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T08:07+0300

2025-07-02T08:07+0300

2025-07-02T08:07+0300

экономика

общество

сша

азиатско-тихоокеанский регион

азия

дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

kospi

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются вслед за рынками США и после выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3 456,51 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2 069,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,78%, до 24 260 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,04%, до 3 057,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,73%, до 8 603,6 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,53%, до 39 775,4 пункта. Сдержало фондовые индексы Азии снижение американских фондовых бирж. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, во вторник уменьшился на 0,82%. Трейдеры отреагировали на высказывания президента США Дональда Трампа о пошлинах. Так, американский президент ранее заявил, что не рассматривает отсрочку по возвращению повышенных пошлин 9 июля и повторил свою угрозу прекратить переговоры и ввести пошлины для некоторых стран, включая Японию, пишет агентство Блумберг. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику, вышедшую ранее в среду. Годовая инфляция в Южной Корее в июне ускорилась до 2,2% с 1,9% в мае, ожидалось ускорение только до 2,1%. В месячном выражении цены не изменились, как и ожидалось. Розничные продажи в Австралии в мае выросли на 0,2% к апрелю, ожидался рост на 0,4%.

https://1prime.ru/20250701/atr--859061442.html

сша

азиатско-тихоокеанский регион

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite