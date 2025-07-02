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Фондовые индексы АТР в основном снизились на неопределенности вокруг США

Фондовые индексы АТР в основном снизились на неопределенности вокруг США - 02.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снизились на неопределенности вокруг США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снизились на неопределенности вокруг торговых соглашений США с рядом... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:06+0300

2025-07-02T13:06+0300

2025-07-02T13:06+0300

экономика

общество

сша

япония

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дональд трамп

shenzhen composite

hang seng index

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снизились на неопределенности вокруг торговых соглашений США с рядом стран, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,09%, до 3 454,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 2 065 пунктов, гонконгский Hang Seng Index увеличился - на 0,62%, до 24 221,41 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,47%, до 3 075,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,66%, до 8 597,7 пункта, японский Nikkei 225 - ушел в минус на 0,56%, до 39 762,48 пункта. По мнению аналитиков, неопределенность вокруг торговых соглашений США с рядом стран может влиять на динамику фондовых индексов. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил поднять импортные пошлины для Японии до 35%, а также заявил, что может прервать переговоры и ввести пошлины против нескольких стран, включая Японию. "Замечание Трампа о том, что он не рассматривает возможность продления паузы в процессе введения взаимных пошлин, говорит о том, что разногласия могут сохраниться до конца следующей недели, побуждая инвесторов фиксировать прибыль", - приводит южнокорейское агентство Рёнхап мнение исследователя KB Securities Ким Джи Вона (Kim Ji-won). В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон уже уведомил многие страны о возможных изменениях в пошлинах и в ближайшее время им будет направлено официальное письмо с условиями доступа на американский рынок. При этом он добавил, что США не могут заключать отдельные сделки со всеми странами, поэтому просто уведомят их, "сколько нужно платить за бизнес в США". Инвесторы в среду также обратили внимание на макростатистику по странам региона. Годовая инфляция в Южной Корее в июне ускорилась до 2,2% с 1,9% в мае, ожидалось ускорение только до 2,1%. В месячном выражении цены не изменились, как и ожидалось. Розничные продажи в Австралии в мае выросли на 0,2% к апрелю, ожидался рост на 0,4%.

https://1prime.ru/20250702/atr--859084772.html

сша

япония

азиатско-тихоокеанский регион

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общество , сша, япония, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi