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В Кремле назвали развитие опорной сети аэропортов приоритетным вопросом - 02.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле назвали развитие опорной сети аэропортов приоритетным вопросом
В Кремле назвали развитие опорной сети аэропортов приоритетным вопросом - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали развитие опорной сети аэропортов приоритетным вопросом
Опорная сеть аэропортов в России недостаточна, ее развитие является одним из приоритетных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T12:43+0300
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рф
дмитрий песков
владимир путин
бизнес
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Опорная сеть аэропортов в России недостаточна, ее развитие является одним из приоритетных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сеть, конечно, недостаточная у нас в стране. Ее нужно, вот эту опорную сеть аэропортов развивать. Один из приоритетных вопросов с точки зрения транспортной доступности российских регионов", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин в среду, 2 июля, проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят развитие опорной сети аэропортов.
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рф, дмитрий песков, владимир путин, бизнес
РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Бизнес
12:43 02.07.2025
 
В Кремле назвали развитие опорной сети аэропортов приоритетным вопросом

Песков: опорная сеть аэропортов в России недостаточна

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Опорная сеть аэропортов в России недостаточна, ее развитие является одним из приоритетных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сеть, конечно, недостаточная у нас в стране. Ее нужно, вот эту опорную сеть аэропортов развивать. Один из приоритетных вопросов с точки зрения транспортной доступности российских регионов", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин в среду, 2 июля, проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят развитие опорной сети аэропортов.
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РФДмитрий ПесковВладимир ПутинБизнес
 
 
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