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В Кремле назвали развитие опорной сети аэропортов приоритетным вопросом

В Кремле назвали развитие опорной сети аэропортов приоритетным вопросом - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали развитие опорной сети аэропортов приоритетным вопросом

Опорная сеть аэропортов в России недостаточна, ее развитие является одним из приоритетных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T12:43+0300

2025-07-02T12:43+0300

2025-07-02T12:43+0300

рф

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Опорная сеть аэропортов в России недостаточна, ее развитие является одним из приоритетных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сеть, конечно, недостаточная у нас в стране. Ее нужно, вот эту опорную сеть аэропортов развивать. Один из приоритетных вопросов с точки зрения транспортной доступности российских регионов", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин в среду, 2 июля, проведет совещание с членами правительства, на котором обсудят развитие опорной сети аэропортов.

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рф, дмитрий песков, владимир путин, бизнес