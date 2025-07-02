https://1prime.ru/20250702/azerbaydzhan-859098235.html

В Азербайджане оценили последствия ухудшения отношений с Россией

В Азербайджане оценили последствия ухудшения отношений с Россией - 02.07.2025, ПРАЙМ

В Азербайджане оценили последствия ухудшения отношений с Россией

Россия является для Азербайджана одним из важнейших торговых партнеров, и ухудшение экономических отношений с ней способно разогнать инфляцию на 1-2 процентных... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:04+0300

2025-07-02T13:04+0300

2025-07-02T13:04+0300

экономика

азербайджан

россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия является для Азербайджана одним из важнейших торговых партнеров, и ухудшение экономических отношений с ней способно разогнать инфляцию на 1-2 процентных пункта, оценил для РИА Новости основатель компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Накануне депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановке переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов. "Прерывать реально все связи - достаточно опасный шаг, который ощутимо отразится на экономике Азербайджана и может существенно разогнать инфляцию - на 1-2 процентных пункта", - подсчитал эксперт. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в прошлом году составил около 4,8 миллиарда долларов, напомнил Тараповский. Причем он поступательно растет - в прошлом году в среднем на 10%. "Для Азербайджана Россия - один из основных внешнеторговых партнеров после Италии и Турции", - подчеркнул эксперт. Согласно данным Центробанка Азербайджана, в мае годовая инфляция в стране составила 6,3%. Прогноз Центробанка по инфляции в 2025 году составляет около 5,3%, в 2026 году - около 4,3%.

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азербайджан, россия