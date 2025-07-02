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В Азербайджане оценили последствия ухудшения отношений с Россией - 02.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/azerbaydzhan-859098235.html
В Азербайджане оценили последствия ухудшения отношений с Россией
В Азербайджане оценили последствия ухудшения отношений с Россией - 02.07.2025, ПРАЙМ
В Азербайджане оценили последствия ухудшения отношений с Россией
Россия является для Азербайджана одним из важнейших торговых партнеров, и ухудшение экономических отношений с ней способно разогнать инфляцию на 1-2 процентных... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:04+0300
2025-07-02T13:04+0300
экономика
азербайджан
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия является для Азербайджана одним из важнейших торговых партнеров, и ухудшение экономических отношений с ней способно разогнать инфляцию на 1-2 процентных пункта, оценил для РИА Новости основатель компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Накануне депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановке переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов. "Прерывать реально все связи - достаточно опасный шаг, который ощутимо отразится на экономике Азербайджана и может существенно разогнать инфляцию - на 1-2 процентных пункта", - подсчитал эксперт. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в прошлом году составил около 4,8 миллиарда долларов, напомнил Тараповский. Причем он поступательно растет - в прошлом году в среднем на 10%. "Для Азербайджана Россия - один из основных внешнеторговых партнеров после Италии и Турции", - подчеркнул эксперт. Согласно данным Центробанка Азербайджана, в мае годовая инфляция в стране составила 6,3%. Прогноз Центробанка по инфляции в 2025 году составляет около 5,3%, в 2026 году - около 4,3%.
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азербайджан, россия
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ
13:04 02.07.2025
 
В Азербайджане оценили последствия ухудшения отношений с Россией

Эксперт Тараповский: ухудшение экономических отношений с Россией может разогнать инфляцию

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Россия является для Азербайджана одним из важнейших торговых партнеров, и ухудшение экономических отношений с ней способно разогнать инфляцию на 1-2 процентных пункта, оценил для РИА Новости основатель компании Anderida Financial Group Алексей Тараповский.
Накануне депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановке переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов.
"Прерывать реально все связи - достаточно опасный шаг, который ощутимо отразится на экономике Азербайджана и может существенно разогнать инфляцию - на 1-2 процентных пункта", - подсчитал эксперт.
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в прошлом году составил около 4,8 миллиарда долларов, напомнил Тараповский. Причем он поступательно растет - в прошлом году в среднем на 10%. "Для Азербайджана Россия - один из основных внешнеторговых партнеров после Италии и Турции", - подчеркнул эксперт.
Согласно данным Центробанка Азербайджана, в мае годовая инфляция в стране составила 6,3%. Прогноз Центробанка по инфляции в 2025 году составляет около 5,3%, в 2026 году - около 4,3%.
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ЭкономикаАЗЕРБАЙДЖАНРОССИЯ
 
 
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