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Эксперт оценил убытки Азербайджана в случае потери российского рынка

Эксперт оценил убытки Азербайджана в случае потери российского рынка - 02.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил убытки Азербайджана в случае потери российского рынка

Азербайджанские экспортеры понесут значительные убытки в случае потери российского рынка: особенно сильно это может ударить по поставщикам сельхозпродукции,... | 02.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-02T13:28+0300

2025-07-02T13:28+0300

2025-07-02T13:28+0300

экономика

азербайджан

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Азербайджанские экспортеры понесут значительные убытки в случае потери российского рынка: особенно сильно это может ударить по поставщикам сельхозпродукции, алкоголя и текстиля, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Накануне депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановлении переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов. "Если доступ азербайджанских товаров на российский рынок будет ограничен, потери для бизнеса в Азербайджане могут быть значительными. Экспорт из Азербайджана в Россию - это, прежде всего, сельхозпродукция, алкоголь, текстиль и продукция малого бизнеса. Особенно уязвимыми могут быть поставки сельхозпродукции - орехов, фруктов, овощей и вина, которые традиционно занимают весомую долю экспорта в Россию", - отмечает Севостьянов. Согласно данным платформы ООН Comtrade, товарный экспорт из Азербайджана в Россию в прошлом году составил 1,178 миллиарда долларов. Для малого и среднего бизнеса даже краткосрочная дестабилизация может привести к снижению доходов и срыву контрактов, подчеркивает эксперт. При этом он прогнозирует стабилизацию отношений в будущем. "В этих условиях прагматизм сильнее эмоций - даже при политических разногласиях бизнес-связи не разрываются полностью. Многие страны проходили через подобное охлаждение, чтобы затем вернуться к сотрудничеству. Россия и Азербайджан с учетом столетий добрососедства, скорее всего, также постараются сохранить диалог", - рассчитывает Севостьянов.

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азербайджан, оон, россия