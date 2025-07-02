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Эксперт оценил убытки Азербайджана в случае потери российского рынка - 02.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250702/azerbaydzhan-859099630.html
Эксперт оценил убытки Азербайджана в случае потери российского рынка
Эксперт оценил убытки Азербайджана в случае потери российского рынка - 02.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил убытки Азербайджана в случае потери российского рынка
Азербайджанские экспортеры понесут значительные убытки в случае потери российского рынка: особенно сильно это может ударить по поставщикам сельхозпродукции,... | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T13:28+0300
2025-07-02T13:28+0300
экономика
азербайджан
оон
россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Азербайджанские экспортеры понесут значительные убытки в случае потери российского рынка: особенно сильно это может ударить по поставщикам сельхозпродукции, алкоголя и текстиля, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Накануне депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановлении переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов. "Если доступ азербайджанских товаров на российский рынок будет ограничен, потери для бизнеса в Азербайджане могут быть значительными. Экспорт из Азербайджана в Россию - это, прежде всего, сельхозпродукция, алкоголь, текстиль и продукция малого бизнеса. Особенно уязвимыми могут быть поставки сельхозпродукции - орехов, фруктов, овощей и вина, которые традиционно занимают весомую долю экспорта в Россию", - отмечает Севостьянов. Согласно данным платформы ООН Comtrade, товарный экспорт из Азербайджана в Россию в прошлом году составил 1,178 миллиарда долларов. Для малого и среднего бизнеса даже краткосрочная дестабилизация может привести к снижению доходов и срыву контрактов, подчеркивает эксперт. При этом он прогнозирует стабилизацию отношений в будущем. "В этих условиях прагматизм сильнее эмоций - даже при политических разногласиях бизнес-связи не разрываются полностью. Многие страны проходили через подобное охлаждение, чтобы затем вернуться к сотрудничеству. Россия и Азербайджан с учетом столетий добрососедства, скорее всего, также постараются сохранить диалог", - рассчитывает Севостьянов.
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азербайджан, оон, россия
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, РОССИЯ
13:28 02.07.2025
 
Эксперт оценил убытки Азербайджана в случае потери российского рынка

Эксперт Севостьянов: Азербайджан понесет значительные убытки при потере российского рынка

© fotolia.com / Lulla%флаг Азербайджана
%флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
© fotolia.com / Lulla
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Азербайджанские экспортеры понесут значительные убытки в случае потери российского рынка: особенно сильно это может ударить по поставщикам сельхозпродукции, алкоголя и текстиля, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Накануне депутат национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков заявил азербайджанскому изданию Minval о приостановлении переговоров между Россией и Азербайджаном по ряду крупных совместных экономических проектов.
"Если доступ азербайджанских товаров на российский рынок будет ограничен, потери для бизнеса в Азербайджане могут быть значительными. Экспорт из Азербайджана в Россию - это, прежде всего, сельхозпродукция, алкоголь, текстиль и продукция малого бизнеса. Особенно уязвимыми могут быть поставки сельхозпродукции - орехов, фруктов, овощей и вина, которые традиционно занимают весомую долю экспорта в Россию", - отмечает Севостьянов.
Согласно данным платформы ООН Comtrade, товарный экспорт из Азербайджана в Россию в прошлом году составил 1,178 миллиарда долларов.
Для малого и среднего бизнеса даже краткосрочная дестабилизация может привести к снижению доходов и срыву контрактов, подчеркивает эксперт. При этом он прогнозирует стабилизацию отношений в будущем.
"В этих условиях прагматизм сильнее эмоций - даже при политических разногласиях бизнес-связи не разрываются полностью. Многие страны проходили через подобное охлаждение, чтобы затем вернуться к сотрудничеству. Россия и Азербайджан с учетом столетий добрососедства, скорее всего, также постараются сохранить диалог", - рассчитывает Севостьянов.
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2025
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ЭкономикаАЗЕРБАЙДЖАНООНРОССИЯ
 
 
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