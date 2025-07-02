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Бюджет ФОМС на реализацию территориальных программ увеличился на 16%
Бюджет ФОМС на реализацию территориальных программ увеличился на 16% - 02.07.2025, ПРАЙМ
Бюджет ФОМС на реализацию территориальных программ увеличился на 16%
Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на реализацию территориальных программ увеличился на 16% в 2025 году, заявил глава фонда | 02.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-02T16:18+0300
2025-07-02T16:18+0300
2025-07-02T16:18+0300
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на реализацию территориальных программ увеличился на 16% в 2025 году, заявил глава фонда Илья Баланин в ходе заседания "круглого стола" Комитета Совета Федерации по социальной политике. "На текущий год бюджет фонда на выполнение программы с гарантией очень значительно увеличен именно с точки зрения финансовой составляющей. В целом на реализацию территориальных программ более 3,6 триллиона рублей предусмотрен рост по сравнению с 2024 годом - более чем на 16%. Это, конечно, такая хорошая финансовая возможность, которая дала правительству, в том числе, возможность увеличить объемы по всем направлениям оказания медицинской помощи", - сказал Баланин. Он отметил, что за пять месяцев по оплаченным счетам за оказанную медицинскую помощь выполнение составило 40%. По его словам, это хороший плановый показатель. "Так, профилактические мероприятия за январь-май составили более 52 миллионов комплексных посещений, или 42% к плану, который стоит на текущий год. При этом если взять и сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил более чем на 18% профилактических мероприятий", - пояснил глава фонда.
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общество , совет федерации, фомс
Экономика, Общество , Совет Федерации, ФОМС
Бюджет ФОМС на реализацию территориальных программ увеличился на 16%
Баланин: бюджет ФОМС на реализацию территориальных программ увеличился на 16%
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на реализацию территориальных программ увеличился на 16% в 2025 году, заявил глава фонда Илья Баланин в ходе заседания "круглого стола" Комитета Совета Федерации по социальной политике.
"На текущий год бюджет фонда на выполнение программы с гарантией очень значительно увеличен именно с точки зрения финансовой составляющей. В целом на реализацию территориальных программ более 3,6 триллиона рублей предусмотрен рост по сравнению с 2024 годом - более чем на 16%. Это, конечно, такая хорошая финансовая возможность, которая дала правительству, в том числе, возможность увеличить объемы по всем направлениям оказания медицинской помощи", - сказал Баланин.
Он отметил, что за пять месяцев по оплаченным счетам за оказанную медицинскую помощь выполнение составило 40%. По его словам, это хороший плановый показатель.
"Так, профилактические мероприятия за январь-май составили более 52 миллионов комплексных посещений, или 42% к плану, который стоит на текущий год. При этом если взять и сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил более чем на 18% профилактических мероприятий", - пояснил глава фонда.
Правительство внесло в ГД проекты об исполнении бюджетов Соцфонда и ФОМС